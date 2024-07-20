濠玩夏水禮2024丨鄧伊婷瞓身飛落水勁搏命　「東張女神」梁敏巧遴迍跳繩勁失威

▲ 《濠玩夏水禮2024》

TVB遊戲節目《濠玩夏水禮2024》今晚（7月20日）播出最後一集，繼續有「喪玩隊」的林盛斌（Bob）、譚嘉儀、鄧伊婷、梁敏巧和陸浩明（6號），決戰「好玩隊」的金剛、關楓馨（Fabi）、黃嘉雯（Carmaney）、關嘉敏和吳天佑。

首個遊戲「套圈圈韻律泳」笑料十足，玩法是兩隊成員站在浮床上，以肉身接不同大小的呼拉圈，接得愈多為之勝利。6號於這個遊戲大顯神威，有如裝上人肉導航一般， 百接百中。

濠玩夏水禮2024丨關嘉敏鄧伊婷化身美人魚 黃嘉雯梁敏巧滑浪打排球騷平衡力

▲ 黃嘉雯與梁敏巧對決似宮鬥。

鄧伊婷最為搏命

相反地，另一位男士吳天佑貫徹遊戲黑洞作風，未開始接呼拉圈便已經失平衡跌落水，繼續做豬隊友。女仔方面，鄧伊婷玩得最為搏命，其中一次更瞓身飛落水成功接到呼拉圈。

之後的「浮台藝術體操」同樣好玩，玩法兩隊隊員輪流站在浮床做指定動作，包括單腳企轉絲帶、轉呼拉圈10次、拋高個波拍手3次以及跳繩3次，以較短時間完成所有指定動作一隊勝出。

▲ 吳天佑與梁敏巧對決。

梁敏巧勁失威

上集《濠玩夏水禮2024》大晒驚人平衡力的Fabi再獻新猷，以零失誤兼極快時間完成轉呼拉圈10次，相當叻女。

遊戲黑洞吳天佑今次最終發威叻番次，竟然很順利連跳幾下繩，令人大跌眼鏡，至於他的對手「東張女神」梁敏巧則勁失威，對腳好像裝上了鉛球一般跳極都跳唔起，相當遴迍。

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譚嘉儀嗌媽咪求救

「水槍射擊」最為過癮，玩法是其中一隊成員戴上黐滿波波的頭盔撑橡皮艇，另一隊成員則要拎水槍射甩對手頭上的波波，射甩愈多波波的一隊為之勝利。

「喪玩隊」的譚嘉儀、鄧伊婷和梁敏巧負責撑橡皮艇，3位靚女慘遭水槍瘋狂射面，嘉儀更搞笑地係咁嗌媽咪求救。

至於「好玩隊」則由關嘉敏、Fabi和吳天佑上陣，坐船頭的嘉敏慘成重點攻擊對象，慘遭瘋狂射面搞到不慎跌落船，還拖累其他隊友齊齊跌落水，搞鬼的Bob更趁機「劫船」，場面過癮。

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