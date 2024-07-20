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香港小姐丨翁嘉穗賀丈夫鄔友正70大壽　當年撼贏李明慧入豪門成熱話

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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翁嘉穗賀丈夫鄔友正70大壽。

在1997年力壓李明慧、佘詩曼奪香港小姐冠軍的翁嘉穗，當選翌年便嫁較她年長20歲的富商鄔友正，二人婚後育有兩子鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar），一家四口幸福滿瀉。

現年50歲的翁嘉穗雖然早非藝人但仍不忘保養，已為兩子之母的她除一直保持住靚樣外，勻稱的身型多年來沒大改變，堪稱凍齡美魔女。原來丈夫鄔友正也保養得不錯，日前她為丈夫舉行70大壽，從相所見鄔友外表比實際年齡年青。

香港小姐丨50歲翁嘉穗身段不輸選港姐時　當年撃敗佘詩曼成四料冠軍【多圖】

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「鄔公奇案」成當年熱話

其實翁嘉穗於加拿大英屬哥倫比亞大學經濟系畢業，可說為高顏值及高學歷的港姐，當時同時獲頒「最上鏡小姐」、「東方美態大獎」、「都會魅力小姐」獎，為四料港姐冠軍。

但當選兩年後，翁嘉穗閃嫁富商鄔友正，不過當年最熱話是她同屆港姐亞軍李明慧爭鄔友正陷三角戀，「鄔公奇案」成當年娛樂熱話。最後，翁嘉穗成贏家嫁入豪門成大少奶。

1997年香港小姐冠軍翁嘉穗、亞軍李明慧、季軍佘詩曼。（左起）

翁嘉穗兒子能文能武

二人的長子Jason在美國波士頓名校東北大學商科畢業，再到倫敦名牌學府倫敦商學院修讀管理及金融學科碩士課程，後來到投資銀行分析師，此外並兼任舉重健力（Powerlifting）運動員。

Jason在16歲那年參加「第六十屆體育節的香港健力錦標賽2017」，當中更贏得青年組的冠軍，在蹲舉、臥推舉和硬舉，同時打破了三項香港健力舉重(Powerlifting)的紀錄，一舉成名。

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一直放手讓兒子自由發展的翁嘉穗，成功栽培Jason成為舉重運動員。

在2018年，翁嘉穗曾公開讚揚Jason於美國參加國際健力舉重比賽上取得世界冠軍，同時在深蹲及硬舉上締造兩項世界紀錄，為港爭光。

另外，鄔友正夫婚恩愛，二人在2015年誕下次子Kaspar，所以Jason與弟弟年齡相差甚遠。

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