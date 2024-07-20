東張西望何伯｜何伯被罵終日唉聲嘆氣　新何太諷刺：好似就要死咁

▲ 何伯與「新何太」當初現身《東張西望》時十分恩愛。

【何伯/何太/新何太/東張西望】因為上TVB節目《東張西望》揚名的何伯與「新何太」恩愛不再，近日「新何太」在直播時表示考慮網民離婚改嫁去美國的建議，何伯聽後激動流淚。

此外，最近何太直播時，更因嫌鏡外何伯入鏡而大發雷霆用力推開丈夫，並罵道：「做乜被人影到你！」何伯無奈地稱：「要攞嘢。」「新何太」聽後罵道：「你兜過去攞唔得咩！你係咪教唔精呀？」並用凌厲眼神望住何伯。

東張西望何伯｜何太欲改嫁到美國帶何伯做管家 何伯睇清楚真面目未？

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東張西望何伯丨新何太嫌丈夫連累

其實「新何太」近來很不滿丈夫令他社交平台扣分，因為近日一條「新何太」直播片在小紅書廣傳，當中「新何太」用普通話猛鬧鏡頭外的何伯：「你再來真的害死我了，真的是……」更多次向何伯怒目而視，然後再罵：「出去坐！」

當時何伯在聽劉德華的歌曲，猜測因直播時出現有版權的歌曲令何太帳號扣分，因此何太稱：「兩次都是因為你！在旁邊搞我！」

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東張西望何伯丨何伯被鬧感傷心

事實「新何太」對何伯容忍到已降至最低，而且受盡「精神虐待」的何伯似乎情緒十分低落，因為「新何狩」在直播指丈夫常唉聲嘆氣，穿稱：「今日直播都激死我，你喺呢度又喺度搞我，真係激死我。你咁樣影響到我，你知道嗎？你喺呢度唉聲嘆氣，好似就要死咁，你知道嗎？真係呀！」

她怒氣未消，繼續鬧爆何伯：「老公喺呢度真係害死我，真係呀！兩次都因為你喺隔離搞我，搞到癲咗，你都唔知！」何伯傷心地細氣說：「你鬧我。」「新何太」沒因此心軟，再罵道：「扣到而家冇分啦！你真係。」

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