  • 32°C
香港時間 : 2024720日 (六) 16:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東張女神丨前「東張女神」利穎怡宣布離開TVB　曾採訪被襲壓力大到「鬼剃頭」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

前「東張女神」利穎怡約滿離開TVB。

「東張女神」利穎怡（Joan）因為採訪時表現勇猛加上樣靚身材好，所以在《東張西望》主持時一直受觀眾肯定。

不過於2022年9月，利穎怡離開《東張西望》後轉型當演員，她曾參演《本尊就位》、《飛常日誌》及《隱門》等劇集，惟戲份不多，早前零工作的她更曾於IG透露被監製游說重返《東張西望》。

前東張女神丨利穎怡傳離巢轉投HOY TV　無劇拍被投閒置散：頹夠啦

點擊圖片放大
+5
+4

跳出框框決心外闖

但早在上月底，利穎怡在IG上載黑白個人照暗示有新動向：

#夏至，懸念完了。所有激勵的話，配上實際行動才有意義。fear kills more dreams than failure ever will #多謝好多正能量人給我的推動力 #利穎怡 #starttoday #pushyourself #頹夠啦 #雨都停啦

當時已傳她離開TVB轉投HOY TV，直到今日，她終承認已約滿離巢。利穎怡回應傳媒查詢認剛離開TVB，表示本想隔幾天才公布，目前以自由身方式與不同單位合作。

利穎怡並指自己在TVB藝訓班出身，離開當然有不捨，而且自己始終最想當演員，但聽前輩忠告不能局限自己，故此決定向外闖。

點擊圖片放大
+3
+2

曾壓力大出現「鬼剃頭」

現年36歲利穎怡畢業於多倫多大學經濟學系，曾在中大修讀表演藝術系課程，本來從事公關工作的她在2012年考入TVB第26期藝員訓練班，自此開始演藝之路。

利穎怡曾多次任劇集女角如郭羨妮、鍾嘉欣、蘇玉華的替身，上演跳海、摔下山坡、爆破戲、吊威也、騎馬等場口，因而擁有不少武術替身的經驗。

2015年，利穎怡加入《東張西望》團隊，曾因在追訪美孚老鼠屋業主時遇襲，事後更出現「鬼剃頭」的斑禿情況，因家人擔心其安危，她亦直認壓力大，2022年9月離開《東張西望》後轉型做演員。

點擊圖片放大
+18
+17

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

前東張女神｜利穎怡挺身為李偉健鹹豬手疑雲解畫　Joan晒夫妻甜蜜短片閃盲網民
12:05 2024/03/28
前東張女神｜利穎怡挺身為李偉健鹹豬手疑雲解畫　Joan晒夫妻甜蜜短片閃盲網民
東張女神丨利穎怡皮膚敏感致爛面急停工　萬聖節妝獲讚夠像真：苦中作樂
13:57 2023/10/30
東張女神丨利穎怡皮膚敏感致爛面急停工　萬聖節妝獲讚夠像真：苦中作樂
宅男女神丨阮嘉敏騷仙氣婚紗照靚到犯規　Mandy：多謝大家的祝福【多圖】
20:23 2024/05/10
宅男女神丨阮嘉敏騷仙氣婚紗照靚到犯規　Mandy：多謝大家的祝福【多圖】
東張女神丨梁敏巧晒水着展露亮眼事業線　採訪技巧有進步表現獲讚【多圖】
17:48 2024/06/12
東張女神丨梁敏巧晒水着展露亮眼事業線　採訪技巧有進步表現獲讚【多圖】
東張女神x香港小姐丨鄧凱文宣布「封盤」? 　拍片買男裝boxer內褲
17:00 2024/07/19
東張女神x香港小姐丨鄧凱文宣布「封盤」? 　拍片買男裝boxer內褲

你可能感興趣

前東張女神｜利穎怡挺身為李偉健鹹豬手疑雲解畫　Joan晒夫妻甜蜜短片閃盲網民
12:05 2024/03/28
前東張女神｜利穎怡挺身為李偉健鹹豬手疑雲解畫　Joan晒夫妻甜蜜短片閃盲網民
東張女神丨利穎怡皮膚敏感致爛面急停工　萬聖節妝獲讚夠像真：苦中作樂
13:57 2023/10/30
東張女神丨利穎怡皮膚敏感致爛面急停工　萬聖節妝獲讚夠像真：苦中作樂
宅男女神丨阮嘉敏騷仙氣婚紗照靚到犯規　Mandy：多謝大家的祝福【多圖】
20:23 2024/05/10
宅男女神丨阮嘉敏騷仙氣婚紗照靚到犯規　Mandy：多謝大家的祝福【多圖】
利穎怡 演員 東張西望 TVB 網絡熱話

最高瀏覽

天氣預報｜天文台最新掛波時間表　風暴料今晚闖本港800公里
天氣預報｜天文台最新掛波時間表　風暴料今晚闖本港800公里
JUPAS選科｜中大神秘學系只收1名學生　被當「水泡科」實際超難入有1位藝人是舊生
JUPAS選科｜中大神秘學系只收1名學生　被當「水泡科」實際超難入有1位藝人是舊生
飲食攻略︱「大暑」濕熱易患皮膚病腸胃炎　中醫推介11款祛濕養陰食物+1款消暑湯解渴健脾
飲食攻略︱「大暑」濕熱易患皮膚病腸胃炎　中醫推介11款祛濕養陰食物+1款消暑湯解渴健脾
急症室最長等候時間（07月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月20日 時間12:05）
兩蚊搭車｜用長者八達通搭車取消＄２　港鐵：8月25日起生效
兩蚊搭車｜用長者八達通搭車取消＄２　港鐵：8月25日起生效