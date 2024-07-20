東張女神丨前「東張女神」利穎怡宣布離開TVB　曾採訪被襲壓力大到「鬼剃頭」

▲ 前「東張女神」利穎怡約滿離開TVB。

「東張女神」利穎怡（Joan）因為採訪時表現勇猛加上樣靚身材好，所以在《東張西望》主持時一直受觀眾肯定。

不過於2022年9月，利穎怡離開《東張西望》後轉型當演員，她曾參演《本尊就位》、《飛常日誌》及《隱門》等劇集，惟戲份不多，早前零工作的她更曾於IG透露被監製游說重返《東張西望》。

前東張女神丨利穎怡傳離巢轉投HOY TV 無劇拍被投閒置散：頹夠啦

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跳出框框決心外闖

但早在上月底，利穎怡在IG上載黑白個人照暗示有新動向：

#夏至，懸念完了。所有激勵的話，配上實際行動才有意義。fear kills more dreams than failure ever will #多謝好多正能量人給我的推動力 #利穎怡 #starttoday #pushyourself #頹夠啦 #雨都停啦

當時已傳她離開TVB轉投HOY TV，直到今日，她終承認已約滿離巢。利穎怡回應傳媒查詢認剛離開TVB，表示本想隔幾天才公布，目前以自由身方式與不同單位合作。

利穎怡並指自己在TVB藝訓班出身，離開當然有不捨，而且自己始終最想當演員，但聽前輩忠告不能局限自己，故此決定向外闖。

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曾壓力大出現「鬼剃頭」

現年36歲利穎怡畢業於多倫多大學經濟學系，曾在中大修讀表演藝術系課程，本來從事公關工作的她在2012年考入TVB第26期藝員訓練班，自此開始演藝之路。

利穎怡曾多次任劇集女角如郭羨妮、鍾嘉欣、蘇玉華的替身，上演跳海、摔下山坡、爆破戲、吊威也、騎馬等場口，因而擁有不少武術替身的經驗。

2015年，利穎怡加入《東張西望》團隊，曾因在追訪美孚老鼠屋業主時遇襲，事後更出現「鬼剃頭」的斑禿情況，因家人擔心其安危，她亦直認壓力大，2022年9月離開《東張西望》後轉型做演員。

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