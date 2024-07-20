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朱智賢突然取消所有生日慶祝　忙於搬家疑與謝東閔情變

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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朱智賢取消所有生日慶祝。

近年主力經營個人社交平台當KOL的朱智賢，在上月底38歲生日，她在個人社交平台寫說：「今年生日過得很幸福，感受到滿瀉的愛，好耐都無試過咁多人同我慶祝生日，真心，好多謝大家都咁錫我咁有我心，令我覺得自己係值得被愛錫的！」

她表示，今年認識了很多新朋友，並知道幸福不是必然，因此會很珍惜大家，續指：「啱啱過去呢一年作出了很多新嘗試同改變，發覺原來改變也是一個很不錯的選擇（雖然每次做選擇都會好糾結）繼續『相信就會發生』的信念 」。

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朱智賢否認情變

朋友甚多的朱智賢雖然分別出席了多個生日飯局，不過似乎仍有很多老友排隊與她慶祝，可是朱智賢卻突然指，因家中發生事取消所有慶祝，並稱大家有心便可，不用再約吃生日飯。

同時，她騷出生日照都沒有男友謝東閔，而且連日又不斷上載搬屋照片，由此令一直令人猜測與謝東閔同居的她搬出愛巢，令人懷疑她與男友感情生變，不過她接受傳媒訪問否認情變，但不願透露究竟家中發生了甚麼事。

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