天使綜合症丨鄭俊弘何雁詩有信心再生孩子　剖白面對兒子病情心路歷程

▲ 鄭俊弘和何雁詩早前舉行《Angels Within Us 天使綜合症慈善演唱會》。

鄭俊弘（Fred）與太太何雁詩（Stephanie）接受香港電台第一台車淑梅主持的《舊日的足跡》訪問，憶述兩人當年因感情事被外界非議的經歷，如何令他們學懂面對兒子患病所帶來的壓力。Fred 更感激太太令他變得堅強，並表示二人有共識迎接第二胎。

Fred和Stephanie早前公開兒子Asher患有罕見疾病「天使綜合症」，表示會積極面對，並感恩獲外界支持，將壓力變為動力，為兒子規劃合適的生活方式。

天使綜合症丨何雁詩夫婦慈善騷台上哽咽 鄭俊弘：Asher在我們生命中出現有他的意義

▲ 鄭俊弘及何雁詩接受香港電台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問。

天使綜合症丨最難調整期盼

回想在太太懷孕初期，Fred對孩子未來充滿期望，表示：「我去健身、學柔道、玩越野電單車、跑步，希望想找多點興趣，在他成長時一起去玩。我想跟他彈結他、唱歌，甚麼也想讓他玩，好好培養他。」

知夫莫若妻，Stephanie很明白老公的心意，稱：「我知他很期待父子相處的時光。他是一個比較自卑的人，除了台上演出，他覺得自己『乜嘢都唔叻』，所以想學多幾門手藝去教仔。他的成長階段沒有爸爸在旁，只有公公、婆婆和舅父，令他很想做一個好爸爸。我們度蜜月去主題樂園，已想到下次會否帶兒子一起來玩，甚至想及他的小學和中學……當知道Asher確診後，最難的是怎樣調整我們的期盼，的確好難受，於是我們決定不想太多，他健康就好了。」

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天使綜合症丨過往經歷成磨練

當年二人走在一起，外間有不少輿論。Stephanie稱那時候還年輕，沒想太多。豈料當年所經歷的正好讓他們知道如何去承受和準備公開兒子的病情。

Fred表示認同，稱：「回想起來，當年的壓力和不開心，真的比不上現時的情況，現在是十倍的不開心，會問為何是我的兒子？為何這事情會發生在我身上？過去感情的事是人為的，現在的事並不是打一個電話便有人可以幫得上忙，根本無法幫，慘過以前！」

Stephanie補充說：「經歷了當年的壓力，現在面對這人生大課題，我們都可以支撐得到，將來更加不用害怕（發生任何事）。」

兩人當年被外界非議的那段時間，齊齊去了紐約讀爵士樂課程，稱：「我們住Airbnb，就在垃圾房旁邊，每日拍曱甴，同學由6歲到60歲，但我們十分享受返學、放學、做功課那種很有規律的生活。大概過了半年最迷惘的時光，我們覺得不能長此下去，於是回港開始工作。做這一行（娛樂圈）每件事都是有後果的，我們就好好利用那段時間增值自己。」

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天使綜合症丨鄭俊弘夫婦永遠愛兒子

Fred和Stephanie接觸過不少同樣有「天使小孩」的家庭，知道這類孩子也有健康的兄弟姊妹，兩人有信心多生一個孩子，稱：「我們生第一胎時仍然年輕，甚麼也不理，現在認識多了，所有的測試都會做，會準備好自己的身體和心態。我們不着急，這個病並非遺傳性，而是因為基因突變，跟正常家庭的機會率一樣。無論怎樣我們都會保持開心正面的心態去迎接未來。」

Fred坦言：「我們當然渴望Asher懂得叫爸爸媽媽和走路，知道他一定會的，很想讓他知道爸媽永遠愛他，保護他，支持他，不需要害怕將來。希望他身體健康、開開心心，一家人永遠在一起就可以了。我也想跟太太說，她很厲害，沒有她的支持，我不可能撐下去。她令我變得堅強，我們要繼續一起走這段艱難的路，一家人一條心就沒問題了。」

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