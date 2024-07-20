星二代丨黎瑞恩女兒21歲生日有星味　單親媽媽獨力湊大子女：沒甚麼特別

▲ 黎瑞恩

「小恩子」黎瑞恩於2014年與前夫曾智明離婚後，單親媽媽獨力照顧一對仔女曾凱栭（Sheree）和曾浩（Tyrone），現在長女21歲、次子19歲，所以現在黎瑞恩可以享受自己時光，早前與苟芸慧等好友到新疆旅行，日前當酒井法子香港演唱會嘉賓，生活十分充實。

現在黎瑞恩飛往澳洲，與在當地讀書的女兒慶祝21歲生日。「小恩子」在個人社交平台上載母女合照，從照片所見曾凱栭十分靚女，圈中好友馬浚偉、湯寶如等留言祝福，網民更大讚：「Sheree從一個小朋友變成21歲嘅大美女」。

黎瑞恩胰臟兩個瘤突然消失 小恩子：我連死都唔驚

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

守得雲開，當年有報道指曾智明每月給予20萬元贍養費和千萬身家予黎瑞恩，不過遭黎瑞恩否認，期間她更一度患抑鬱症，最終跟前夫做回朋友，於2014年復出樂壇獨力湊大仔女，之後更送一對仔女往澳洲留學。

而且在2015年，「小恩子」胰臟生了兩個1.5cm的腫瘤，當刻她決定不做手術，並調整心態不再鑽牛角尖，用樂觀態度去過每一日，最後腫瘤竟也離奇地消失。

做單親媽媽不容易，黎瑞恩十分堅強，曾於電台訪問說：「我婚姻不如意時，好多朋友都跟我傾偈...我不鍾意太負面、不開心。做單親媽媽沒甚麼特別，我要做好自己。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片推介：何雁詩專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5