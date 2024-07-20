鄭秀文演唱會丨Smmai贈鄧麗欣水泡餅頸鏈　鼓勵新人邀《填詞魂》謝雅兒任嘉賓

▲ 鄧麗欣任第6場「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」表演嘉賓。

樂壇天后鄭秀文（Sammi）為鼓勵新晉歌手，身體力行，分享自己紅館「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」（Rescheduled ）舞台，讓更多人認識他們。

日前在第5場（7月17日）「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」，Sammi邀請第42屆香港電影金像獎「最佳原唱歌曲」得獎電影《填詞L》主題曲《填詞魂》作曲兼主唱者謝雅兒擔任表演嘉賓。

當晚視后佘詩曼、陳健安與唱片監製賴映彤、電影《填詞L》導演兼《填詞魂》作詞人黃綺琳、何嘉莉（Lillian）、陳嘉寶（Anjaylia）、蔡皓然（Scott）、洪瑞珙、DJ主持森美、吳嘉熙Cheronna與賴慰玲和KOL薑檸樂等捧場。

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▲ 佘詩曼捧鄭秀文場。

Sammi雅兒合唱《默契》

身穿Monica Ivena香檳色水晶高級訂製晚裝亮相的Sammi介紹謝雅兒出場，雅兒在台上說：「阿媽，我得咗啦！」全場歡呼。

Sammi攬住她說：「嘩，你緊張到成個人震晒，起晒雞！唔使驚，大家都會支持你，每個人都有做過新人嘅階段，每個人都需賈被肯定、被認可，今晚舞台就同你分享，希望你盡情展現自己。」

即使Sammi的長裙不便走動，但她仍不理儀態一手抽起裙擺，一手拖住雅兒走勻舞台合唱《默契》。

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觀眾打氣場面感人

之後，雅兒激動感謝Sammi提攜，並說：「我細個屋企比較窮，只收藏一隻唱片，就係Sammi嘅《終身美麗》。我媽媽依家應該喊晒！」

Sammi開心表示：「你咁有taste，所以今晚得到呢個機會。今年金像獎頒獎禮見到你攞獎我好感動，諗返我自己喺金像獎呢個旅途上都掙扎咗好多年，見到你攞獎嘅激動、真情流露，唱歌時嘅真摯，深深打動我！我哋都係追夢、都係夢想成真嘅人，所以唔好放棄！」雅兒獨唱《填詞魂》時，觀眾大叫「加油」，場面感人。

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梁詠琪感動落淚

至於昨晚（7月19日）「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」第6場演唱會，Sammi好友梁詠琪（GiGi）、電影美術指導兼導演文念中、馮允謙、雲浩影、譚旻萱（Mandy）、劉沛蘅（Hillary）、林熙彤（Hazel）、許恩怡（Natalie）和ANSONBEAN等捧場。

其中Sammi回顧過去10次提名而落選金像獎最佳女主角獎的電影歌曲和感言時，觀眾席上GiGi感動落淚。

▲ 梁詠琪

贈鄧麗欣水泡餅頸鏈

Sammi昨晚又換新裝，穿著 Robert Wun Couture特別訂造的紫色長裙，介紹表演嘉賓鄧麗欣（Stephy）出場合唱《親密關係》。

唱畢後，Sammi笑指Stephy新封號說：「你依家叫『蜜桃臀』喎，咁勁嘅，係咪執過嚟？（我要學你嘛！）我邊有？我巨臂、我大隻之嘛！（我練錯咗地方）」

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兩人大笑。她們雖然工作上幾乎沒有交流，但私下卻經常IG私訊分享飲食喜好。Sammi拿出禮物盒，說：「平時係嘉賓送禮物畀我，但我今日有嘢送畀你。你同我一樣好鍾意食啲又脆又乾嘅嘢，又唔鍾意飲水，濕嘅嘢、有汁嘅嘢我唔鍾意食。」

原來是一串Sammi親手製作的水泡餅頸鏈，還即場替Stephy戴上，說：「係咪好有心思？我親手揀、親手串，搞成晚架啦！」Stepy很欣賞地說：「中間有窿嗰啲特別好食架！」Sammi鼓勵她：「聽講你復出唱返歌，大家畀多啲掌聲！」然後Stephy演唱《不要離我太遠》。

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