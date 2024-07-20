  • 30°C
香港時間 : 2024720日 (六) 19:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鄭秀文演唱會丨Smmai贈鄧麗欣水泡餅頸鏈　鼓勵新人邀《填詞魂》謝雅兒任嘉賓

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

鄧麗欣任第6場「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」表演嘉賓。

樂壇天后鄭秀文（Sammi）為鼓勵新晉歌手，身體力行，分享自己紅館「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」（Rescheduled ）舞台，讓更多人認識他們。

日前在第5場（7月17日）「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」，Sammi邀請第42屆香港電影金像獎「最佳原唱歌曲」得獎電影《填詞L》主題曲《填詞魂》作曲兼主唱者謝雅兒擔任表演嘉賓。

當晚視后佘詩曼、陳健安與唱片監製賴映彤、電影《填詞L》導演兼《填詞魂》作詞人黃綺琳、何嘉莉（Lillian）、陳嘉寶（Anjaylia）、蔡皓然（Scott）、洪瑞珙、DJ主持森美、吳嘉熙Cheronna與賴慰玲和KOL薑檸樂等捧場。

三料視后丨佘詩曼欣賞鄭秀文演唱會　人氣高企狂被觀眾「集郵」

佘詩曼捧鄭秀文場。

Sammi雅兒合唱《默契》

身穿Monica Ivena香檳色水晶高級訂製晚裝亮相的Sammi介紹謝雅兒出場，雅兒在台上說：「阿媽，我得咗啦！」全場歡呼。

Sammi攬住她說：「嘩，你緊張到成個人震晒，起晒雞！唔使驚，大家都會支持你，每個人都有做過新人嘅階段，每個人都需賈被肯定、被認可，今晚舞台就同你分享，希望你盡情展現自己。」

即使Sammi的長裙不便走動，但她仍不理儀態一手抽起裙擺，一手拖住雅兒走勻舞台合唱《默契》。

點擊圖片放大
+5
+4

觀眾打氣場面感人

之後，雅兒激動感謝Sammi提攜，並說：「我細個屋企比較窮，只收藏一隻唱片，就係Sammi嘅《終身美麗》。我媽媽依家應該喊晒！」

Sammi開心表示：「你咁有taste，所以今晚得到呢個機會。今年金像獎頒獎禮見到你攞獎我好感動，諗返我自己喺金像獎呢個旅途上都掙扎咗好多年，見到你攞獎嘅激動、真情流露，唱歌時嘅真摯，深深打動我！我哋都係追夢、都係夢想成真嘅人，所以唔好放棄！」雅兒獨唱《填詞魂》時，觀眾大叫「加油」，場面感人。

最新影片推介：何雁詩專訪

TOPick柴犬追星
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走

梁詠琪感動落淚

至於昨晚（7月19日）「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」第6場演唱會，Sammi好友梁詠琪（GiGi）、電影美術指導兼導演文念中、馮允謙、雲浩影、譚旻萱（Mandy）、劉沛蘅（Hillary）、林熙彤（Hazel）、許恩怡（Natalie）和ANSONBEAN等捧場。

其中Sammi回顧過去10次提名而落選金像獎最佳女主角獎的電影歌曲和感言時，觀眾席上GiGi感動落淚。

梁詠琪

贈鄧麗欣水泡餅頸鏈

Sammi昨晚又換新裝，穿著 Robert Wun Couture特別訂造的紫色長裙，介紹表演嘉賓鄧麗欣（Stephy）出場合唱《親密關係》

唱畢後，Sammi笑指Stephy新封號說：「你依家叫『蜜桃臀』喎，咁勁嘅，係咪執過嚟？（我要學你嘛！）我邊有？我巨臂、我大隻之嘛！（我練錯咗地方）」

點擊圖片放大
+6
+5

兩人大笑。她們雖然工作上幾乎沒有交流，但私下卻經常IG私訊分享飲食喜好。Sammi拿出禮物盒，說：「平時係嘉賓送禮物畀我，但我今日有嘢送畀你。你同我一樣好鍾意食啲又脆又乾嘅嘢，又唔鍾意飲水，濕嘅嘢、有汁嘅嘢我唔鍾意食。」

原來是一串Sammi親手製作的水泡餅頸鏈，還即場替Stephy戴上，說：「係咪好有心思？我親手揀、親手串，搞成晚架啦！」Stepy很欣賞地說：「中間有窿嗰啲特別好食架！」Sammi鼓勵她：「聽講你復出唱返歌，大家畀多啲掌聲！」然後Stephy演唱《不要離我太遠》。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

我談的那場戀愛丨鄧麗欣注重細節讚男友細心　Stephy未心急結婚：唔諗咁遠
17:23 2024/07/17
我談的那場戀愛丨鄧麗欣注重細節讚男友細心　Stephy未心急結婚：唔諗咁遠
三料視后丨佘詩曼欣賞鄭秀文演唱會　人氣高企狂被觀眾「集郵」
12:51 2024/07/18
三料視后丨佘詩曼欣賞鄭秀文演唱會　人氣高企狂被觀眾「集郵」
鄧麗欣拍拖丨鄧麗欣IG騷合照承認戀情　Stephy：感謝大家的祝福
22:27 2024/07/09
鄧麗欣拍拖丨鄧麗欣IG騷合照承認戀情　Stephy：感謝大家的祝福

你可能感興趣

我談的那場戀愛丨鄧麗欣注重細節讚男友細心　Stephy未心急結婚：唔諗咁遠
17:23 2024/07/17
我談的那場戀愛丨鄧麗欣注重細節讚男友細心　Stephy未心急結婚：唔諗咁遠
三料視后丨佘詩曼欣賞鄭秀文演唱會　人氣高企狂被觀眾「集郵」
12:51 2024/07/18
三料視后丨佘詩曼欣賞鄭秀文演唱會　人氣高企狂被觀眾「集郵」
鄧麗欣拍拖丨鄧麗欣IG騷合照承認戀情　Stephy：感謝大家的祝福
22:27 2024/07/09
鄧麗欣拍拖丨鄧麗欣IG騷合照承認戀情　Stephy：感謝大家的祝福
鄭秀文 鄧麗欣 梁詠琪 歌手 演唱會 香港電影金像獎 電影 網絡熱話

最高瀏覽

東張西望何伯｜何伯被罵終日唉聲嘆氣　新何太諷刺：好似就要死咁
東張西望何伯｜何伯被罵終日唉聲嘆氣　新何太諷刺：好似就要死咁
急症室最長等候時間（07月20日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月20日 時間16:05）
藝文好去處｜《繁花》作者金宇澄書展來港　大館畫展睇41幅畫作
藝文好去處｜《繁花》作者金宇澄書展來港　大館畫展睇41幅畫作
旅行收納法｜親子外遊執行李靠小法寶　收納師教最方便慳位收納法
旅行收納法｜親子外遊執行李靠小法寶　收納師教最方便慳位收納法