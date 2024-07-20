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聲夢傳奇2丨任暟晴grad din騷香肩　Deep V露本錢挑戰鍾柔美詹天文

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴出席謝師宴。

《聲夢傳奇》的17歲鍾柔美（Yumi）和18歲詹天文（Windy）早前也分享分享出席謝師宴的照片已獲網民大讚，今次到《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）。

「學霸」任暟晴是今年IB考生，她在月初IB放榜時不透露自己的IB成績，只謙稱對成績感很滿意，並透露分數達到conditional offer（有條件取錄）的條件。

聲夢傳奇2丨任暟晴素顏校服Look散發仙氣　 「港版Jennie」Jasmine準備明年上大學 【多圖】

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任暟晴騷本錢

日前，任暟晴在自己個人IG更新資料加上「cuhk llb ‘28」，即任暟晴今年9月將入讀中大法律系，估計她的IB分數至少40分以上。

而任暟晴在昨晚（7月19日）在個人社交平台分享謝師宴照片，18歲大個女的Jasmine穿白色Deep V長裙露白肩，而且微露事業線騷豐滿身段，網民紛紛留言：「Happy🎓🎓人靚！聲甜！讀書叻！身材好！低調！」、「果然是女神」。

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更多任暟晴照片：

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