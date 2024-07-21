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反黑英雄劇透丨第21集至25集大結局劇情預告　國賢與戴警司反目獨自找黑市賣家

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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《反黑英雄》

TVB劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪、張頴康、朱晨麗、姚子羚、傅嘉莉、黃子恆、林景程、何沛珈等參演，第20集劇情講到整個西九龍進入戒備狀態，穎琪、智軒、國威率眾徹夜工作，務求於天光前尋回失槍。

反黑英雄丨第21集（22/7）

樂怡與球王合作愉快，更答應代表球王親赴泰國與毒販頭子談生意，但其實球王另有謀算。樂怡失蹤，國賢猜出是個圈套，為尋人分別向戴警司、智軒求助。

智軒根據國賢的線報突擊搜查球王經營的食物銀行，本想藉此逼球王講出樂怡的下落，然而球王突然失蹤……

珊珊投身保險業後，將早前的演唱會票債項還清，國威懷疑其賺錢與男上司有關，夫妻陷入冷戰。孝占心急如焚，要用自己的辦法拯救樂怡，那辦法竟然是……

反黑英雄丨第22集（23/7）

國賢成功尋回樂怡，但樂怡陷入了昏迷，生命危在旦夕。孝占想循黑市途徑救治樂怡，但需於短時間內籌集一大筆款項。

雪兒找到孝占，並願意出高價要他解決一個人；從未殺過人的孝占，看着照片中熟悉的臉，不禁猶疑，但為了樂怡，孝占決定豁出去……

國賢質問雪兒某兩件事情可與她有關，二人爭吵，雪兒不禁反問國賢憑甚麼身份來質問她。國賢與雪兒鬧翻，二人的關係亦降至冰點……

反黑英雄丨第23集（24/7）

孝占等人因謀殺罪被警方追捕，孝占拼命逃亡，只求趕往醫院看望樂怡……

西敏寺將一切過錯怪罪自己身上，更向巡警自首，國賢看着感痛心。國威終等到珊珊來電，珊珊交代一切，卻因害怕面對法律刑責而不敢回港。

金爺來港找到雪兒，聲言要殺她，雪兒為求活命，答應交出十億，金爺給予雪兒3日去籌錢。

國賢得悉雪兒陷險境，堅持要幫忙。其後，雪兒向國賢提出一起離開……

然而，金爺根本沒打算放過雪兒，已派人買起她的性命……

反黑英雄丨第24集（25/7）

出手對付雪兒的神秘人原來受過金爺恩惠，故此一直在暗地裡為金爺販毒賺錢……

國賢因雪兒之事而被捕，國賢憤恨，不是因為被誤會，而是氣惱自己沒有答應與雪兒一同離開。

穎琪指法證人員找到證據，眾人終得悉背後是誰作祟。智軒、燦哥與國賢突然同時收到神秘人現身咖啡店的線報，智軒和燦哥及後決定使計，要引出神秘人將其拘捕……

另邊廂，國賢不惜與戴警司反目，獨個找到黑市賣家，買了一把槍，有所打算……

反黑英雄丨第25集（26/7）

國賢受盡金爺一方毒打，仍不肯說出收藏十億資金的電腦密碼。智軒與穎琪帶隊趕至，雙方駁火。

神秘人帶着金爺衝出重圍，但最後仍被智軒攔下，負傷的國賢亦加入戰團，搏打激烈……

案件告一段落，機動部隊的一年任期迎來尾聲，眾人堅守崗位，每一天的任務都是有血有汗。

穎琪因戴警司的誤會而失去受訓機會，氣憤要找智軒問個究竟。

牽涉十億的密碼只有國賢知悉，智軒與燦哥一直聯絡不上他，燦哥終在南丫島找到國賢……

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