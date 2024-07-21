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颱風消息｜天文台：派比安明日凌晨登陸海南島 一號風球至少維持至午夜12時

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 44 分鐘前

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一號戒備信號現正生效。天文台指，與派比安相關的狂風驟雨正影響珠江口一帶，而本港離岸及高地間中吹強風。一號戒備信號會至少維持至午夜十二時。按照現時預測，派比安會在明日（22日）凌晨登陸海南島，並有可能在登陸前進一步增強。天文台會視乎其強度變化和本地風力情况，評估屆時是否需要改發更高的熱帶氣旋警告信號。

天文台稱，在下午4時，熱帶風暴派比安集結在香港之西南偏南約660公里，即在北緯17.2度，東經111.0度附近，預料向西北偏北移動，時速約14公里，橫過南海中部，移向海南島。

截至今午12時，該熱帶低氣壓位於香港之西南偏南約690公里。

此外，熱帶氣旋格美會在未來兩三日大致移向台灣以東海域並顯著增強，受其外圍下沉氣流影響，中國東南部本週中期天氣酷熱，亦有幾陣驟雨。預料一股西南氣流會在本週後期影響華南沿岸，為該區帶來不穩定天氣。

另外，澳門正懸掛一號風球，氣象局預料晚間改掛三號風球的機會中等。 氣象局表示， 熱帶風暴派比安，過去幾小時主要採取偏西方向移動。按現時路徑預測，派比安大致趨向海南島一帶，由於派比安與澳門會保持超過400公里範圍，會視乎路徑及強度變化，適時評估改發更高風球的可能性。 由於近日正值天文大潮，疊加風暴潮影響，預料今明兩日內港地區會出現0.3米以下的水浸。

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