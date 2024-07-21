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巴西搖滾樂歌手與濕身粉絲擁抱後觸電身亡　新婚不夠1年終年35歲

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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Ayres Sasaki在表演時突然死亡，終年35歲。

巴西一名搖滾樂歌手Ayres Sasaki日前傳出在舞台上演出時，事因他與一名全身濕透的粉絲擁抱後不久因觸電倒地，當場死亡，終年35歲。

據《太陽報》報道，Ayres Sasaki於本月13日在巴西北部的薩利諾波利斯（Salinópolis）太陽酒店進行現場演唱時，有名全身濕透的粉絲衝上台與他擁抱，可是Ayres Sasaki沒意識到自己身上掛著樂器電線，擁抱完幾秒後，Ayres Sasaki疑因身上電線漏電致觸電身亡。

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馬拉松式演出聞名

至於Ayres Sasaki的阿姨Rita Matos向當地媒體稱，只知當天Ayres Sasaki的表演時間被提前，目前還在聯絡當天在場的人了解詳情。當地警方表示，他們正全力調查這死亡原因，暫未完成清楚這名粉絲為何全身濕透衝上台，並未進一步公開相關細節。

Ayres Sasaki生前在巴西搖滾界甚有名，以馬拉松式表演聞名，一場表演可持續幾個小時。

從Ayres Sasaki個人社交平台分享的日常生照所見，他結婚才不到一年，於去年11月在IG分享婚禮照片，無奈如今卻傳出意外身亡。

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