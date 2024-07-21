深中通道｜新福田口岸至中山直通巴路線　每日來往各8班每程僅人民幣28元

▲ 新福田口岸至中山直通巴路線，每日來往各8班每程僅人民幣28元。(深圳巴士集團圖片)

深中通道6月30日起通車，大批港人趁機到中山遊玩，深圳巴士集團旗旗下鵬翔旅運公司於7月17日，新設「福田口岸深中快線」，在深圳福田口岸附近的深榮大廈上車，直抵中山博覽中心，中途不停站。

專線每日合共提供8對班次，即往來方向合共16班，最早在早上8時30分由福田出發、尾班車為晚上6時30分。而由中山返福田頭班車為早上10時30分，尾班車為晚上9時，每程只需人民幣28元。乘客可先透過微信搜索深圳巴士集團公眾號，於「深巴出行」小程式中，選擇「深中快線」一欄預先在網上購票，可提前5日預購，或是在深中兩地乘車點購票櫃枱購票亦可。每程車有47個座位，車票售完即止。

福田口岸深中專線行駛路線、時間、車費

路線︰深圳深榮大廈（福田口岸）→ 中山博覽中心（直達、不停站）

班次時間︰

福田至中山︰早上8時30分、9時30分、10時30分、11時30分、下午1時30分、3時30分、5時、6時30分

中山至福田︰早上10時30分、11時30分、2時、3時30分、4時30分、5時30分、7時30分、9時

票價︰人民幣28元

購票方法︰經「深巴出行」小程式網上購票，或乘車點購票櫃枱購票

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