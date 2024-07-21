  • 31°C
香港時間 : 2024721日 (日) 13:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深中通道｜新福田口岸至中山直通巴路線　每日來往各8班每程僅人民幣28元

社會

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

新福田口岸至中山直通巴路線，每日來往各8班每程僅人民幣28元。(深圳巴士集團圖片)

深中通道6月30日起通車，大批港人趁機到中山遊玩，深圳巴士集團旗旗下鵬翔旅運公司於7月17日，新設「福田口岸深中快線」，在深圳福田口岸附近的深榮大廈上車，直抵中山博覽中心，中途不停站。

專線每日合共提供8對班次，即往來方向合共16班，最早在早上8時30分由福田出發、尾班車為晚上6時30分。而由中山返福田頭班車為早上10時30分，尾班車為晚上9時，每程只需人民幣28元。乘客可先透過微信搜索深圳巴士集團公眾號，於「深巴出行」小程式中，選擇「深中快線」一欄預先在網上購票，可提前5日預購，或是在深中兩地乘車點購票櫃枱購票亦可。每程車有47個座位，車票售完即止。

福田口岸深中專線行駛路線、時間、車費

路線︰深圳深榮大廈（福田口岸）→ 中山博覽中心（直達、不停站）
班次時間︰
福田至中山︰早上8時30分、9時30分、10時30分、11時30分、下午1時30分、3時30分、5時、6時30分
中山至福田︰早上10時30分、11時30分、2時、3時30分、4時30分、5時30分、7時30分、9時
票價︰人民幣28元
購票方法︰經「深巴出行」小程式網上購票，或乘車點購票櫃枱購票

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

著數優惠 口岸 深中通道 車票 中山 巴士 微信 人民幣 深圳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

天氣預報｜一號波生效　天文台：風暴正在增強中
天氣預報｜一號波生效　天文台：風暴正在增強中
東張西望何伯｜何伯被罵終日唉聲嘆氣　新何太諷刺：好似就要死咁
東張西望何伯｜何伯被罵終日唉聲嘆氣　新何太諷刺：好似就要死咁
急症室最長等候時間（07月21日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月21日 時間12:05）
宅男女神丨李芷晴派「內地限定」福利圖 　Stephanie超低胸高衩裙騷逆天長腿【多圖】
宅男女神丨李芷晴派「內地限定」福利圖 　Stephanie超低胸高衩裙騷逆天長腿【多圖】
天使綜合症丨鄭俊弘何雁詩有信心再生孩子　剖白面對兒子病情心路歷程
天使綜合症丨鄭俊弘何雁詩有信心再生孩子　剖白面對兒子病情心路歷程