緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪

▲ 蔡思貝坦言有被網上攻撃影響自信心。

蔡思貝（Sisley）在2013年參選港姐奪亞軍入行後，一直受TVB力捧，演出機會不斷，而且更先後於2017年及2020年在《萬千星輝頒獎典禮》憑《踩過界》系列分別獲「最受歡迎電視女角色」及「最佳女主角」獎，入行只7年成視后。

可是由於她異性緣超旺緋聞不斷，被封「人肉發電機」，更一直傳她曾與有婦之夫王浩信搭上，大大影響形象，由此在今年年初有大批網民到TVB高層樂易玲的小紅書留言「別找蔡思貝演戲」，更吸引過萬人點讚。

現在暫時未有劇拍的蔡思貝日前她為代言人產品到新加坡及馬來西亞出席活動，身穿桃紅色露肩短裙的她大騷香肩及長腿。

香港婚後事丨陳自瑤王浩信婚變傳足5年 YoYo首度談離婚：你夾硬死𢱑都冇辦法

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

蔡思貝想拍電影

雖然今次行程緊湊，但蔡思貝接受當地傳媒訪問表示一定會去食肉骨茶，更笑言：「榴槤就已有工作人員打包給我們，真係多謝晒。」

此外，今年入行10年的蔡思貝表示時間過得很快，感覺很夢幻，表示期待下一個10年，亦稱希望可嘗再拍電影。

同時，她也直言，外界對女藝人的外表特別苛刻，令她受到影響，曾有段時間自信心大失覺得自己不夠漂亮。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

用作品說話

此外，對於網民呼籲「別找蔡思貝演戲」，甚至罷睇她的作品，她坦白表示對此事感沮喪，稱：「有時他們看都沒看過我的作品就這麼留言，我覺得蠻不公平的。」

但同時也有網民會留言為她平反，蔡思貝透露曾收網民留言表示看過她的作品後對其改觀，令她感到十分鼓舞。

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5