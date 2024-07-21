巴黎奧運｜港協：可出戰奧運已是創舉　勉勵港將放心比賽　籲港人齊撐

▲ 港協暨奧委會副會長兼體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛。（資料圖片）

巴黎奧運本周五（26日）開幕。港協暨奧委會副會長兼體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛指，本港運動員去年杭州亞運會成績優異，獎牌數目打破歷屆亞運紀錄，證明他們的能力已屬亞洲頂級，形容運動員可出戰奧運已是創舉，呼籲港人齊撐他們。

霍啟剛今（21日）在電台節目表示，香港運動員在去年的杭州亞運會勇奪8金16銀29銅，共53面獎牌，獎牌總數打破歷屆亞運紀錄，證明香港運動員的水平已達亞洲頂級。

他表示，今次香港奧運代表團共有78名成員，其中35名是運動員出戰13個項目，首次參加奧運的運動員佔一半，另有不少是資深運動員。他指，能夠參加奧運已是為香港爭光，新人需要時間磨練，吸收經驗。他勉勵運動員說「放心比賽」，並呼籲市民不論運動員是否獲獎，亦要支持港隊，觀看決賽外，也要觀看其他賽事。

霍又指，過去10多年政府有系統推動增加體育資源，包括推動運動員及醫療人員、物理治療師等背後團隊專業化，東京奧運後政府亦與賽馬會投入3億元，推動科研培訓，有助運動員和教練未來將備戰科技及成績倍增。

港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜在同一節目上稱，代表團首批工作人員已抵達奧運村開始統籌工作，運動員除了有來自香港的支援外，亦有國家機構提供協助。他指運動員的心態十分重要，會影響發揮表現，團隊最重要是幫助運動員減低壓力，相信運動員比賽前能調整心態，享受過程。

▲ 港協暨奧委義務秘書長楊祖賜。(資料圖片)

他指，運動員需要一個良好的環境作充分休息，在得悉今屆巴黎政府不會為選手村的7,000個房間安裝冷氣機時，雖然其後對方安排加裝2,500部，但港府都立即準備45部流動冷氣機，隨團送到選手村，確保運動員狀態不受影響。

為避出現播錯國歌等情況，楊祖賜指，代表團一直都按指引做應做的事，帶到當地的國旗、區旗及國歌都會與大會再檢查，確保不會出錯。霍啟剛補充，代表團團長會在出發前，已檢查國旗、區旗及國歌，並簽字作實，亦會提醒運動員，不要拿取由外界或觀眾提供的國旗或區旗，以免誤接有機會是錯版的旗幟。

談到藝人兼前港隊游泳代表方力申早前公開炮轟香港游泳總會制度不公，令其泳會一名9歲的天才小泳手無緣參加錦標賽，終獲泳總准許參賽一事。霍啟剛稱港協暨奧委會下有80多個體育總會，強調絕大部分都是很專業地促進運動發展，所以個別事件不可一概而論，各總會面對的情況都不同，工作固然有改善空間，這正是港協暨奧委會與總會要攜手做好的工作，部分是簡單規條問題，但部分牽涉改規條、改總會憲章等較複雜問題，需要研究及討論。他形容港協、體育界及政府都是同坐一條船，希望做好工作，以符合公眾的期望。

他又說泳總的情況亦很清晰，都願意作出調整及探索，期望在短時間內初步解決面臨的問題。港協正檢視體育總會的機構管治，指已經初步制訂指引，預計9月底前會公布。

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