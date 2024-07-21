超市優惠｜本周兩大超市筍貨 焦點：維他奶3款豆奶$16/排
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本周兩大超市繼續推優惠商品，包括維他奶 6包裝低糖豆奶/麥精豆奶/香蕉豆奶 6x250毫升 $16/排；即日起至8月15日，易賞錢會員於百佳及旗下門市購物滿$50或以上，上載購物單據即可參加抽獎，購買每週指定品牌產品，或到PNS網購單次購物滿$50或以上，額外多1次抽獎機會；單次購物最多仲可以有3次抽獎機會（贈品/換購品除外）。
惠康
今個星期買以下產品即可享超值會員價：會員價推廣期：19/7 - 25/7/2024
万華鏡 日本白蛋(大-加大)/首爾農場 韓國新鮮加大雞蛋 10隻裝 $38/2盒，平均$19/盒
櫻城牌 日本品種珍珠米 8公斤 $78/包
Meadows Nature‘s Heart 無鹽高級雜果仁 400克 $59.9/樽
葡萄適 原味/橙味(罐裝) 4x325毫升 $39/2排，平均$19.5/排
甜匠香印青提 500克 $46/盒
KOKUAJI UCC各款3杯裝雪糕 3x80毫升 $43/盒
多芬洗護髮乳660-680毫升 $38/支
維他奶 6包裝低糖豆奶/麥精豆奶/香蕉豆奶 6x250毫升 $16/排
有3款$38的優惠，其中有$38/件 包括樂園鮮蝦水餃、任選$38/2件藍冰4罐大罐裝啤酒同埋任選$38/3件壹品原味豆漿等。優惠期：19/7 – 25/7/2024
百佳
韓國樂天雪條3-8支裝-各款 $60/2盒
原味家作飲品1公升-各款 $38/2支
卡樂B黃金海苔味/日式芥末沙律味薯片68克 $24/2包
即日起至8月15日，易賞錢會員於百佳及旗下門市購物滿$50或以上，用手機上載購物單據到 https://promotion.pns.hk/ 即可參加抽獎，購買每週指定品牌產品，或到PNS網購單次購物滿$50或以上，額外多1次抽獎機會；單次購物最多仲可以有3次抽獎機會（贈品/換購品除外）
指定品牌優惠：
買任何高露潔產品（贈品/換購品除外）
- 滿$99送2袋佳之選FSC柔韌紙巾原味/茉莉花香味18包裝（任擇2袋-總值$30)
- 滿$128再送棕欖超濃縮溫和洗潔精675-750毫升-各款（任擇1支-價值$29.9）
- 滿$168再送佳之選3摺式抹手紙250張3包優惠裝（價值$27）
出前一丁即食麵98-100克-各款 $31.9/10包
Farm Fresh 8424西瓜$38/個，優惠期至 21/7/2024。
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