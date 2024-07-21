書展2024｜書展多本「敏感」書被建議下架　黎棟國：不影響出版及言論自由

▲ 書展多本「敏感」書被建議下架 黎棟國指不影響出版及言論自由。（陳靜儀攝）

香港書展現正舉行，惟連日來有書商接連被要求下架「敏感」書籍。涉事書商指對事件感到無奈，認為主辦方的指引不清晰。前保安局局長、立法會議員黎棟國認為，事件不會影響香港的出版及言論自由，如書商認為指引不清晰，亦可向主辦方反映。

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涉事參展出版社之一藍藍的天負責人伍自禎稱，昨日（20日）傍晚主辦單位派員要求書商將5本書下架，包括前立法會議員邵家臻的《坐監情緒學》及《字裡囚間》，以及資深傳媒人區家麟的《最後的信仰》、《二千零四十七夜》及《亂流》。現時書店已將其中4本書下架，《亂流》則仍然在售。他稱：「我哋覺得呢本係旅遊書，無理由下架。」

伍自禎指，在置辦場地時，主辦單位指因接獲投訴有書籍「敏感」，建議他將《坐監情緒學》及《亂流》下架，不允許於書展售賣，惟就未有就「敏感」的定義進行解釋。他對事件感到相當無奈：「我哋無條界線，唔知邊啲書得，邊啲唔得，大家都幾困擾。」

他續稱，過去數年亦有參與書展，亦有售賣被下架的書籍，其中《坐監情緒學》及《亂流》與往年的版本原全一致，但從未有被要求下架。

另一涉事參展出版社界限書店店長Amber則被要求下架4本書，分別為廖偉棠《末日練習》、區家麟《最後的信仰》、訪談集《異鄉港孩》、梁莉姿《日常運動》。但藍藍的天被要求下架的《二千零四十七夜》則仍在界限書店有售。Amber稱：「佢哋同藍藍的天講，無同我哋講嘛。」

Amber表示，主辦單位聲稱接獲投訴，在審視法律意見後，要求書商下架有關書籍，惟主辦方未有透露投訴詳情。Amber引述主辦方稱，如不下架書籍，主辦方可按場地規例，禁止界限書店參展。她又對事件感到迷惘：「唔係好捉到邊本書唔賣得，比較尷尬，唔知條線喺邊度。」

黎棟國回應事件稱，相信貿發局需要看到書商所參展的書籍，才能決定是否有必要下架。他又指，不認為被下架書籍是「禁書」，因貿發局有其規定，只是要求參展商「不要展示」有關書籍，按他的理解，有關書籍已經出版，仍然可在香港售賣，作者所表達的信息亦已充份表達，無礙香港的出版與言論自由。

有部分下架書籍往年亦有在書展售賣，今年卻被要求下架。黎棟國估計，有書籍可能有新出版，貿發局在檢視有關書籍後，如認為不適宜於書展展示，亦有權請參展商收起。

至於有意見認為，對「敏感」書籍的界定指引不清晰，黎棟國認為主辦方已給出清晰指引，如參展商仍認為指引不明，可向主辦方反映意見。他續指，不同持份者有不同意見屬正常現象，相信參展商會服從主辦方的規定。

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