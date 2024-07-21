新田科技城｜城規會通過新田科技城大綱草圖　環團憂現「破窗效應」

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城規會周五（19日）通過三張因應新田科技城發展而修訂的分區計劃大綱草圖（草圖）長春社、綠色和平和香港觀鳥會（下稱環團）表示極度遺憾和失望，批評城規會把關不力，漠視保育規劃原則、科學和民意，憂慮將現「破窗效應」。

環團早前發新聞稿，指新田科技城是30年來最大規模的濕地發展項目，但其建議草圖和技術文件均存在極大爭議和環境隱憂，把150公頃濕地保育區及97公頃濕地緩衝區大幅改劃作發展限制極為寬鬆的創科用地，將對濕地造成不可逆轉的生態破壞，甚至危害大灣區以及整個遷飛區的候鳥，釀成無法挽回的跨境生態災難。環團稱，城規會是次決定，顯示委員未有貫徹過往審批私人濕地發展項目的標準，破例接納嚴重缺乏科學基礎，連基本規劃資料也欠奉的新田科技城草圖，有為發展「鬆章」之嫌。；同時就是次的草圖修訂，城規會會議共收到逾1,600份申述，當中超過九成反對填塘方案，更有逾100名市民在平日親身出席會議表達意見，批城規會對明確的民意置若妄聞，堅持將市民普遍反對的填塘方案原封不動通過。

環團擔心是次極壞先例一開，將現「破窗效應」，其他私人濕地發展或北都發展項目或以新田科技城先例為理據，大舉佔用濕地，本港珍貴的后海灣濕地恐全面失守，同時令30多年來一 直遵循的濕地保育規劃原則形同虛設。

環團亦提到，新田創科用地內的發展用途會對拉姆薩爾濕地和后海灣濕地生態完整構成不良影響，政府理應早在草圖制訂階段向公眾和城規會交代創科用地內的詳細規劃安排，包括發展規範、發展藍圖、擬議建築物性質、位置、各相關技術文件要求等，惟城規會通過是次草圖後，除了政府挑選的相關持分者外，公眾再無任何機會就創科用地內的發展項目提交意見；而「規劃及設計大綱」一經城規會批准，他日進駐公司所擬備的總綱圖則無須再次經過審批。此新的規劃程序變相同意政府繞過公眾諮詢及架空城規會，形容由政府自行規劃濕地保育區內的創科用地申請，實在有欠透明，令人質疑設法逃避城規程序、公眾參與和監察。

環團指，會密切監察及跟進新田科技城項目，特別是以三寶樹濕地保育公園作為 生態補償措施的細節、創科用地內土地規劃及設計詳情、新田科技城各方面資訊發佈透明度等，另再促請政府回頭是岸，重新考慮犧牲濕地以外的替代方案。

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