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中學老師請教「點解可以咁成功？」　葉劉淑儀自評優缺點

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 1 小時前

最後更新： 18 分鐘前

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葉劉淑儀與王于漸對談。（王韻青攝）

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀身兼多職，今日有中學老師特地帶著學生在葉劉新書發佈會上，向其請教成功之道。

中學老師列舉葉太多個身份，稱希望由其身上學到「點解可以咁成功？」不過，葉太卻話，老師所提及頭銜、地位都不重要，認為對比現代的年輕人，自己能力一般、不全面，「唯一搵到食係語言能力可以......我數口唔好，如果出去做生意一定仆。」又謙稱現在有人願意聽她說話，是因為她在政界的時間長。由1975年加入港英政府做政務主任，之後除了做官員，主要都從事公共服務業。

葉劉續稱，「搵錢我唔得」，但勤力、「好捱得」，「我可以接受挫折，即我畀人冚完幾巴都可以當冇嘢。」另一個則是有好奇心，見到人工智能會想了解，不斷學習新事物。葉劉告訴學生，如果現時成績不太好不要緊，最重要是繼續學習，不斷接受挑戰，跟隨環境改變不斷創新。

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葉劉追問王于漸職銜

香港大學校委會5月任命多名暫任副校長一事，至今仍未平息。葉劉新書發布會嘉賓，便是在事件中由港大首席副校長，調任港大副校長（大學拓展）的王于漸。一開場，便三問王于漸現時的身分及職稱。「我點樣稱呼你？」「你正式職銜係？」「你是常務副校長嗎？」王僅著葉太喚其Richard（王洋名）。

在對談環節，王強調，現今而言，知識已屬基本條件，越來越重要的是待人接物及社交技巧。又鼓勵年輕人要保持好奇心，多嘗試新事物。

王于漸提到，過多一年，所有港大學生都要具備運用AI的基本能力才可畢業，認為AI可幫助「中下能力」的人，提升至「中上」，對社會發展有好處。王鼓勵大家學及用AI。他說，AI會錯，但要明白它為何會錯，明白其限制，「哪些問題AI處理不了，對社會有何影響。」強調AI雖然更快，知識面更廣，但不代表AI可以作出正確的判斷，尤其有些問題的複雜性，例如戰爭，涉及的不只是知識層面，而是道德層面。「有先進的武器是好事，但要知道先進武器的殺傷力是什麼，想辦法去控制，避免不必要的破壞。」

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撰文 : 傅流螢

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