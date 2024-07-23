施政報告｜經民聯倡放寬投資移民計劃　容許投資住宅物業

▲ 經民聯提交施政報告建議。（吳永嘉Fb圖片）

經民聯今日與特首李家超會面，就10月發表的《施政報告》提建議。其中，放寬投資移民計劃，容許住宅物業投資納入在3,000萬元的「獲許投資資產」，認為對招商引資、吸引人才留港有很大幫助。

經民聯副主席林健鋒稱，希望港府和內地金融機構加強溝通，若優才可以提供在港購置物業的買賣合同，即可調配內地香港資金來港。另外，經民聯希望開放港人首次置業項目供高才申請。

林健鋒說，「香港既然出了如此多招數，仍想吸引更多優才來港，係咪應該出更加強的招數吸引他們？」強調「樓市唔可以永遠唔升，如果人哋買咗間樓，樓價一直跌，會令人失去信心。點樣做到可控是重要的，但香港有足夠供應。希望讓投資者有信心。」

▲ 經民聯提交施政報告建議。（林健鋒Fb圖片）

龍漢標：可要求投資者須購買豪宅

地產及建造界議員龍漢標認為，市場對此如有擔心是合理的，但可以設限，例如要求投資者須購買豪宅，或所購買物業須超過某個金額。

另外，經民聯再促撤銷「烈酒稅」，打造香港成為國際名酒交易中心；開拓新航線制訂策略性目標，加快本地航空公司新增「一帶一路」和全部自由行城市的直航航點；在大灣區內地城市建立較為集中且具有相當規模的「香港長者生活城」，認為既助香港長者安老，又帶動大灣區「銀髮」產業。

經民聯又政府準確掌握民情，增加中下層官員落區次數，強化政府委員會職能；進一步提升政策問責官員回應議員和公眾的公關答問技巧，迅速回應社會關注。

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