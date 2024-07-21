林珊珊前夫榮升爺爺　「野人」李怡爸爸李啟淦曾代表香港參加奧運

▲ 李澄（西瓜）、李啟淦、李怡（野人）。（左起）

現年60歲林珊珊是林海峰及林曉峰家姐，也是寰亞高層，她在1987年與前《體育世界》主持李啟淦結婚，二人育有兩個女兒李澄（西瓜）、李怡（野人）。雖然林珊珊與李啟淦在1992年離婚，二人仍保持良好關係，在兩女在社交平台分享的合照，有時也會見到林珊珊與李啟淦同場的合照。

「野人」李怡早前便在社交平台上載壬與爸爸食飯賀生日的照片，同時分享童年時與爸爸合照，並寫道：「My口頭禪 was 『DADDY抱抱』！可以嘅話我都仲想講㗎！前幾日計計數，原來我出世嘅時候，爹哋只係得22歲！大學都未畢業（我22歲嘅時候都只係掛住玩）。」

從照片所見，58歲的李啟淦兩鬢斑白但精神不錯，也許與他本身是運動員有關，畢業於香港華仁書院的李啟淦曾為香港游泳代表隊隊員，屢破香港自由式紀錄，更曾代表香港參加1984年洛杉磯及1988年漢城兩屆奧運游泳比賽。

之後，他到美國讀大學並取得土木工程學士資格，回港曾任《體育世界》主持。

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離婚不影響親人感情

另外，「野人」李怡還上載抱住BB的短片，寫道：

然後到今日

佢已經係爺爺啦！

（唔係我個女呀！我單身架） 都真係可以講We grow together🤣

李啟淦與林珊珊離婚他再婚，1998年與第二任太太誕下兒子Wesley，今次李怡所抱的BB，就是同父異母弟弟的兒及，由此可見兩姊弟關係良好。

事實李澄、李怡兩姐妹曾表示父母雖然離婚，但雙親也盡最大努力給予她們愛與美滿家庭，即使分開也圓滿，只是用另十式選擇尋找幸福。

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