  • 30°C
香港時間 : 2024721日 (日) 17:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

林珊珊前夫榮升爺爺　「野人」李怡爸爸李啟淦曾代表香港參加奧運

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

李澄（西瓜）、李啟淦、李怡（野人）。（左起）

現年60歲林珊珊是林海峰及林曉峰家姐，也是寰亞高層，她在1987年與前《體育世界》主持李啟淦結婚，二人育有兩個女兒李澄（西瓜）、李怡（野人）。雖然林珊珊與李啟淦在1992年離婚，二人仍保持良好關係，在兩女在社交平台分享的合照，有時也會見到林珊珊與李啟淦同場的合照。

「野人」李怡早前便在社交平台上載壬與爸爸食飯賀生日的照片，同時分享童年時與爸爸合照，並寫道：「My口頭禪 was 『DADDY抱抱』！可以嘅話我都仲想講㗎！前幾日計計數，原來我出世嘅時候，爹哋只係得22歲！大學都未畢業（我22歲嘅時候都只係掛住玩）。」

從照片所見，58歲的李啟淦兩鬢斑白但精神不錯，也許與他本身是運動員有關，畢業於香港華仁書院的李啟淦曾為香港游泳代表隊隊員，屢破香港自由式紀錄，更曾代表香港參加1984年洛杉磯及1988年漢城兩屆奧運游泳比賽。

之後，他到美國讀大學並取得土木工程學士資格，回港曾任《體育世界》主持。

彭羚小班教學禪柔運動　用運動助母親走出喪夫陰霾

點擊圖片放大
+13
+12

離婚不影響親人感情

另外，「野人」李怡還上載抱住BB的短片，寫道：

然後到今日
佢已經係爺爺啦！
（唔係我個女呀！我單身架）

都真係可以講We grow together🤣

李啟淦與林珊珊離婚他再婚，1998年與第二任太太誕下兒子Wesley，今次李怡所抱的BB，就是同父異母弟弟的兒及，由此可見兩姊弟關係良好。

事實李澄、李怡兩姐妹曾表示父母雖然離婚，但雙親也盡最大努力給予她們愛與美滿家庭，即使分開也圓滿，只是用另十式選擇尋找幸福。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

彭羚小班教學禪柔運動　用運動助母親走出喪夫陰霾
22:17 2024/07/12
彭羚小班教學禪柔運動　用運動助母親走出喪夫陰霾
【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰　蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】
16:58 2022/11/02
【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰　蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】
【一日農夫】林珊珊返璞歸真體驗農夫生活　拉伊健落水和西瓜+野人耕作【有片】
15:27 2021/04/19
【一日農夫】林珊珊返璞歸真體驗農夫生活　拉伊健落水和西瓜+野人耕作【有片】

你可能感興趣

彭羚小班教學禪柔運動　用運動助母親走出喪夫陰霾
22:17 2024/07/12
彭羚小班教學禪柔運動　用運動助母親走出喪夫陰霾
【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰　蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】
16:58 2022/11/02
【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰　蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】
【一日農夫】林珊珊返璞歸真體驗農夫生活　拉伊健落水和西瓜+野人耕作【有片】
15:27 2021/04/19
【一日農夫】林珊珊返璞歸真體驗農夫生活　拉伊健落水和西瓜+野人耕作【有片】
林珊珊 家庭關係 網絡熱話 KOL 游泳 奧運會 運動員 星二代

最高瀏覽

天氣預報｜一號波生效　天文台：風暴正在增強中
天氣預報｜一號波生效　天文台：風暴正在增強中
東張西望何伯｜何伯被罵終日唉聲嘆氣　新何太諷刺：好似就要死咁
東張西望何伯｜何伯被罵終日唉聲嘆氣　新何太諷刺：好似就要死咁
急症室最長等候時間（07月21日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月21日 時間12:05）
宅男女神丨李芷晴派「內地限定」福利圖 　Stephanie超低胸高衩裙騷逆天長腿【多圖】
宅男女神丨李芷晴派「內地限定」福利圖 　Stephanie超低胸高衩裙騷逆天長腿【多圖】
天使綜合症丨鄭俊弘何雁詩有信心再生孩子　剖白面對兒子病情心路歷程
天使綜合症丨鄭俊弘何雁詩有信心再生孩子　剖白面對兒子病情心路歷程