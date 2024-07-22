心房顫動｜中大腦神經科：料抗凝血藥致腦出血未來增　目前預後不理想應研新治療策略　

▲ 中大醫學院腦神經科表示，預料使用抗凝血藥致腦出血的情況將增加。(資料圖片)

心房顫動患者一般會服用抗凝血藥以預防血管栓塞，不過會令病人出血的嚴重副作用風險增加。中大醫學院表示，隨著人口持續老化及新型抗凝血藥更廣泛使用，預料腦出血的發病率會逐漸增加。中大分析過往6年醫管局數據，發現近4成患者腦出血90日內死亡，使用凝血酶原複合濃縮物作治療未能改善腦出血預後。中大腦神經科表示，有迫切需要為腦出血患者尋求更佳治療策略，包括及時的血壓控制、以及使用針對性抗凝藥逆轉劑。

中大腦神經科分析232名於2016 年至2021年期間， 服用抗凝血藥並出現腦出血的房顫患者影像及臨床數據。醫學院團隊與中大計算機科學與工程學 系共同開發人工智能影像演算法，配合醫管局大數據進行分析，整體結果顯示只有31%房顫腦出血患者在接受治療後神經功能恢復良好，39%的患者更在腦出血90 天內死亡。凝血酶原複合濃縮物治療在患者神經功能復原、降低死亡率或減少血腫擴大的效果均沒有比保守治療優勝。

中大醫學院腦神經科主任梁慧康表示，由於年齡的增長會增加腦出血的發病風險，隨著人口持續老化及新型抗凝血藥更廣泛使用，預料腦出血的發病率會逐漸增加，有迫切需要為腦出血患者尋求更佳治療策略。中大腦神經科助理教授葉耀明表示，一旦出血仍然屬嚴重的併發症。葉耀明指，現時已有高質素研究數據顯示，針對性抗凝藥逆轉劑和及時的血壓控制對治療急性腦出血有明顯療效。

團隊提醒，房顫患者應積極管理可導致腦出血的風險因素，包括高血壓、酗酒 和肝腎功能不良，亦要避免頭部受傷，保持健康的生活模式，及遵從醫護人員指示服藥。 另外， 團隊建議大眾養成健康的生活習慣，例如保持均衡飲食、進行恆常的帶氧運動、避免過量飲酒等，都能有效預防「三高」及心腦血管疾病。

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