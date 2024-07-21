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書展2024｜參展商：受天氣影響生意少近1成 市民豪花$1,700買練習

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 1 小時前

最後更新： 34 分鐘前

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中華書局（香港）副總編輯黎耀強指今年生意額比去年同期少近1成，主要受連日雨天天氣影響。（黃穎津攝）

今年書展踏入第五日，一號風球下，場內依然人頭湧湧，有市民豪擲逾千元購買補充練習及小說，也有人入場「0消費」只取贈品。有參展商指今年天氣欠佳導致銷情不理想，生意比去年同期少1成。

蔡先生和劉小姐今日（21日）特意入場購買小學補充練習。他們從事教育行業，亦正為教會的小朋友免費補習，故豪擲約$1,700購買一至六年級的英文練習，稍後亦打算再購買數學練習。劉小姐稱，雖然每本練習已優惠約$20，但價格仍然偏貴：「都係貴，只不過呢度比較集中，平少少但價錢唔會差太遠。」

蔡先生和劉小姐今日特意入場購買小學補充練習。（黃穎津攝）

林先生夫婦則已花費約$1,000，購買約8、9本恐怖小說，之後仍有目標書籍想要選購，但就未有設預算。他們每年都會到訪書展，認為今年人流較去年而言相對較低：「今年好似少啲人，行得舒服啲囉。」

林先生夫婦則已花費約$1,000，購買約8、9本恐怖小說。（黃穎津攝）

市民狂掃10多個攤位購贈品

Pasty（化名）雖然未有在書展消費，但她卻滿載而歸。原來她入場前，便已做好「贈品攻略」，趁周末兩日假日入場掃貨，昨日便已狂掃約10多個攤位，取得逾20多項贈品，包括餐具、文具、口罩等。她指其中TOPick的小王子餐碟尤其精美，而消委會所贈的木兜亦相當實用，「濕到水都唔怕」。她笑稱：「其實行完都冇我兩個鐘人工，不過純粹同friend一齊行吓攞下贈品幾開心啫。」

被問及為何沒有消費意欲，Pasty則表示：「書展冇我想買嘅書，想買嘅書都俾人下咗架。」

Pasty狂掃約10多個攤位，取得逾20多項贈品。（受訪者提供）

首兩日人流受DSE放榜及天氣影響

中華書局（香港）副總編輯黎耀強表示，今年生意額比去年同期少近1成，主要受連日雨天天氣影響，人流減少，雖昨日起天氣轉晴，惟一號風球現已生效，黎耀強亦感嘆：「唔知會唔會有影響。」他又稱，今年生意額落後於預期：「本來都預期有增長，或者持平，真係受天氣影響。」

此外，黎耀強亦留意到，讀者消費力似乎明顯轉差：「以前讀者攞幾答書去收銀處，而家少咗好多，一本兩本會多咗。」

商務印書館（香港）副總經理吳小燕稱，今年生意額與去年同期相若，但首兩日人流或受DSE放榜及天氣影響減低：「希望呢幾日可以追返之前第一、二日。」而與疫情前相比，今年生意額仍比疫情前的巔峰期差約1成。

吳小燕指，近兩日氣氛較好，其中語言學習、百科類的書籍較受歡迎，佔整體銷售量約一半。雖人流量較疫情前低，但整體生意額並未有大幅下降，吳小燕認為，這有可能是因為家長樂於為小朋友購買語言學習、科普類的書籍，一般會多買幾本，讓小朋友趁暑假學習。

中華書局（香港）副總編輯黎耀強指今年生意額比去年同期少近1成，主要受連日雨天天氣影響。（黃穎津攝）

商務印書館（香港）副總經理吳小燕稱，今年生意額與去年同期相若。（黃穎津攝）

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記者：黃穎津

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