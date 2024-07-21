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中年好聲音3丨區瑞強弟弟區瑞明參加海選　曾志偉被視障人士朱麗萍感動流淚

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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視障人士朱麗萍參加《中年好聲音3》海選。

《中年好聲音3》在昨日（7月20日）於TVB電視城進開面試，過千參加者到場，在評審肥姐Maria Cordero、伍仲衡、張佳添、周國豐、海兒及曾志偉面前獻唱。去年參加《中聲好聲音2》顏米羔及梁浩賢也有現身為參賽者打氣。

參賽者當中有一位視障人士朱麗萍，她在丈夫亦陪伴下到場齊參賽，朱麗萍表示希望透過參賽令更多人聽到視障人士的聲音，而她的歌聲更令在場的曾志偉感動流淚，事後志偉受訪表示被朱麗萍的勇氣感動，更表示希望她能夠行得更遠，更很想聽到他們夫婦合唱。

另外今屆參賽者當中也有歌星親人參賽，比如似區瑞強弟弟區瑞明。他表示哥哥不知道自己報名，只是抱住鍾意唱歌心態來參賽，但聽到評審一致好評後令他佢信心大增。

中年好聲音2丨古淖文宣布演唱會加場　譚輝智現身撐場齊jam歌

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