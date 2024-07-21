廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因

▲ 廖孖記於食安中心三次檢測當中，兩次菌量均超標。(陳靜儀攝)

廖孖記腐乳早前被食安中心兩度驗出蠟樣芽孢桿菌超標，負責人決定「拉閘結業」。負責人一度向傳媒表示當局檢測方法不公，又指當局勒令回收前，最後一次檢測的樣本是食安中心要求製作，僅「測試樣本」，並非於市面發售。

不過食安中心昨日向傳媒表示，並非針對廖孖記，而是巡查時發現廖孖記工場衛生差，當中有玫瑰露酒室溫擺足三日，因此作「衛生教育」，強調「無可能教百年老店整腐乳」。食安中心又稱，該品牌的白腐乳採購自另一供應商

事件於網上反應兩極，有網民繼續批評食安中心欺壓百年老店，亦將早前消委會「農夫山泉」風波一事扣連，質疑食安中心為何不驗農夫山泉。不過輿論亦有轉勢，不少網民斥廖孖記早前受訪前聲稱本地製造腐乳，實際僅是加工，指品牌「不應再Cap水呃錢」。

廖孖記第四代負責人廖晃業則於開設的廖孖記的社交平台稱，原定明天(22日)舉行的記者會將取消，改為明早於電台節目中，解構「廖孖記一百二十年腐乳做得好味嘅原因」。廖晃業亦向傳媒稱，加工製作腐乳是「呢個係香港腐乳界多年嘅魔術、秘密」。

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