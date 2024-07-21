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星二代丨郭富城細女單手打出側手翻騷身手　方媛露美腿外表如少女

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 41 分鐘前

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熱門 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

方媛與兩女到公園。

「舞台王者」郭富城在2017年與方媛結婚，二人育有兩女，而方媛不時在社交平分生活點滴。

在昨日（7月20日），方媛在個人社交平台上分享與兩女到公園玩耍的照片及短片，並寫道：「和孩子們的日常，快樂的暑假。」

四大天王｜郭富城與妻女出海享受假期　天王嫂方媛身材好不似兩女之母

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其中還有一段只有5歲小女兒Charlotte用單手打了兩個側翻連翻，還倒立劈腿一字馬，相當具有運動細胞，可說盡得父親優良基因，網民看紛紛大讚：「不愧是亞洲舞王的寶貝，太厲害啦！」、「妹妹太厲害了！ 舞台王者後繼有人啦」、「姐姐文靜漂亮，妹妹身手矯健」、「太厲害啦，單手連環翻跟頭一字馬」。

另外，穿短裙方媛騷一雙美腿，身材及樣貌如少女，完全不似是兩孩之母。

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