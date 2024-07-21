死侍與狼人丨 曉治積曼接力玩「雪櫃冷笑話」　賴恩雷諾士爆親女曾參演《死侍》

▲ 童童、朱Mic訪問《死侍與狼人》賴恩雷諾士與曉治積曼。

賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與曉治積曼（Hugh Jackman）早前到首爾宣傳Marvel Studios《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），並接受韓國及海外傳媒訪問，本地網絡平台「小薯茄」成員童童和朱Mic有幸得到訪問機會，二人大讚兩位巨星表現親民，同時把他們特別環節「雪櫃冷笑話」帶到荷里活。

早前已放出賴恩雷諾士的冷笑話，得到極大迴響，短短1天已有過150萬觀看及7萬多個like，更得到一眾名人明星力讚，包括Wyman、Tyson Yoshi、司棋姐、陳蕾、洪嘉豪、游學修、廖子妤、導演陳詠燊、朱薰、少爺占等，都留言大讚好正及好勁，陳詠燊更直言：「小薯茄已達國際級。」

死侍與狼人丨賴恩雷諾士曉治積曼玩「雪櫃冷笑話」 網民驚嘆小薯茄國際化

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

兩大男神超nice

除特別環節，「童童」蔡曉童、「朱Mic」朱柏熹可以跟兩大巨星男神進行短短5分鐘訪問，在訪問中問到兩人戲中的自癒能力，賴恩提及在《死侍2》中，有過一對嬰兒腳，那對腳其實是他女兒的，連在旁的老友曉治積曼也不相信，賴恩說：「在電影中合併了，所以嚴格來說，我是踏著我的女兒。」

在訪問結束，兩大巨星主動與童童、朱Mic握手，而童童、朱Mic亦順勢提出希望可以與賴恩、喬治一起同框講出死侍口號LFG（Let's Fxxking Go），兩大男神當然沒托手踭，即場令小薯茄這2位粉絲Dream Comes True。

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5