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巴黎奧運｜羽毛球隊抵巴黎搭無冷氣巴士熱到打赤膊　房間亦仍未安裝冷氣機

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 24 分鐘前

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（謝影雪Ig截圖）

主張環保、減碳的巴黎奧運下周五（26日）開幕，港隊代表陸續出發巴黎，其中羽毛球隊昨（20日）已入住選手村，不過男單代表李卓耀在社交平台發布影片，稱「真係太環保，咁啱去球場嘅巴士都無冷氣」，其更因無冷氣而要赤膊上身。而混雙代表之一謝影雪亦發布影片指「大會車同焗爐係冇分別」，影片中有人手持電風扇，亦有運動員用水樽敷面降溫，其亦有另一條影片分享大會巴士司機迷路，笑言「仲要失蹤巴黎，教返法國人揸車」。

港隊羽毛球隊總教練何一鳴稱，是該輛巴士的冷氣剛好故障，同時由於保安理由，窗戶不能打開，該輛巴士亦等了羽毛球隊很久，所以比較熱「他們說熱，真的是熱。」

此外，港協暨奧委會本月指已租借45部冷氣機，計劃在運動員入村前裝好，但港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜今（21日）接受電台訪問時就表示，預計要周二（23日）所有香港運動員的房間才會安裝流動冷氣。

何一鳴稱，相信港協暨奧委會安排的冷氣會在近日到達，而大會亦暫有在房間內放置冷風機，其昨晚有倒水進冷風機，讓吹出來的風較涼，但每個人承受程度不一，年輕人或覺得沒有冷氣機較熱。

（謝影雪Ig截圖）

 

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