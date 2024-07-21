鄭秀文演唱會丨Sammi許志安合唱感觸淚如雨下　勁愛COLLAR送薯片背囊孭住收工

▲ 鄭秀文在演唱會第7場與許志安合唱《世紀末煙花》時突然淚如雨下。

樂壇天后鄭秀文（Sammi）在昨晚（7月20日）於紅館舉行第7場「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」，好友余安安、MakerVille行政總裁魯庭暉、魏浚笙（Jeffrey）、江海迦（AGA）、翁嘉穗、鄒凱光、陳凱詠（JACE）等捧場。

表演嘉賓COLLAR與Sammi跳唱《煞科》後送她巨型薯片背囊，Sammi開心到散場時孭住跳跳紥收工。而昨晚Sammi與許志安合唱《世紀末煙花》時突然感觸，淚如雨下，安仔以微笑和點頭作回應。

鄭秀文演唱會丨Smmai贈鄧麗欣水泡餅頸鏈 鼓勵新人邀《填詞魂》謝雅兒任嘉賓

▲ Sammi孭住COLLAR送的薯片背囊收工。

保持新人心態學習

嘉賓出場環節，Sammi穿著Coperni皮革短外套、Coperni 玫瑰短上衣和Lu Chen Couture 長裙，說：「今晚比較得意，因為我請嘅唔係『一個』嘉賓，而係『一隊』嘉賓，女仔、好跳得，所以佢哋話揀呢首歌，大家一齊跳。」

音樂響起，觀眾起哄歡呼，COLLAR升上舞台與Sammi跳唱《煞科》。COLLAR還請Sammi到舞台一旁欣賞她們重演這曲的勁舞和Rap部份，全場High爆。

之後，Sammi說：「多謝COLLAR為今晚添上一股青春原動力！今次我請嘅嘉賓都比較特別，乜嘢範疇都有，有新晉嘅，亦有大家比較熟悉嘅。COLLAR，你哋覺得自己係新人定係咩呢？」邱彥筒（Marf）說：「永遠都係新人！」Sammi說：「講得啱喎，其實活到老真係學到老，我都要保持做新人嘅心態去學習，尤其是喺呢個圈，不進則退，如果唔係我點可以依家仲開到演唱會呀？希望你哋有更好發展，今日我交個舞台畀你哋，贏唔贏到觀眾掌聲就靠你哋啦！」

▲ COLLAR任「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」第7場嘉賓。

Sammi超愛COLLAR薯片背囊

Sammi準備離場之際，COLLAR叫住她，表示要送上一份禮物，是一個由好多包薯片砌成的大背囊，Sammi「嘩」了幾聲和哈哈大笑，立即孭上身，大叫「好正」！又興奮跳跳紥唱了幾句《IQ博士》才離場，然後COLLAR表演《idc》，觀眾反應熱烈。

Encore環節，Sammi興奮又收到歌送上大包薯片，演唱《盲盒》後，全場大合唱《如果我們不再見》、《不要驚動愛情》和《我們都是這樣長大的》，期間她拿起今次演唱會毛巾紀念品滿場飛，並與歌迷約定一起變老。

完場後，Sammi孭住COLLAR送的薯片背囊，跳蹦蹦開心地離開紅館，她說：「終於完成第7場演唱會，好開心，多謝COLLAR送畀我薯片背囊，我對呢份禮物非常滿意，仲開心過送鑽石畀我。我懷著開心嘅心情，希望今晚嘅觀眾都睇得開心。由於最近啲病菌都好緊要，都仲係COVID ，好多人受感染，所以無握手（環節）。我依家收工啦，返去食消夜啦！」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5