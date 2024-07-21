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體內藏毒｜一男一女非洲抵港旅客體內藏毒　檢出市值70萬可卡因

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 31 分鐘前

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(政府新聞處提供)

香港海關於周五(19日)及周六於機場偵破兩宗入境旅客販毒案件，檢獲共約一公斤懷疑可卡因以及七公斤懷疑亞甲二氧基甲基安非他明（俗稱「搖頭丸」），估計市值共約2百萬元，共有3名人士被捕。

首宗案件中，海關於周五於機場截查兩名從幾內亞科納克里出發、經阿拉伯聯合酋長國杜拜飛抵本港的48歲男旅客及25歲女旅客進行清關。期間，海關人員懷疑他們體內藏有毒品，於是把二人帶到醫院檢查。

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檢查結果確認該兩名旅客體內藏有異物，海關人員隨即把他們拘捕。截至今日（21日）下午3時，兩名被捕人士已從體內排出97粒共重約1公斤的懷疑可卡因，估計市值約70萬元。

第二宗案件中，海關七月二十日在機場截查一名從法國巴黎飛抵本港的57歲男旅客。海關人員替他清關時，在其寄倉行李箱內的被單及行李箱夾層中發現約7公斤懷疑「搖頭丸」，估計市值約130萬元，遂把他拘捕。

三名被捕的人士已各被控以一項販運危險藥物罪名，案件明日（22日）在西九龍裁判法院提堂。
 

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