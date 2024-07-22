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升中呈分試｜升中呈分試擬首納體育科　體適能佔半

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 1 小時前

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據悉教育局已初步構思小學呈分試新方案，將首次把高小生體育科成績納入呈分，當中「體適能」項目佔半。（資料圖片）

受小學常識科分拆影響，涉升中派位的小學呈分試亦迎來改革，據悉教育局已初步構思新方案，將首次把高小生體育科成績納入呈分，當中「體適能」項目佔半，包括測量小學生體脂、耐力跑及仰臥起坐等；有議員認為體育科呈分對過胖學生有影響，認為當局不應透過考試推動學生減肥，又指各人先天體質差異大或造成不公，建議按學生進步程度計分。

有退休小學校長及學者均認為體適能評核客觀，相信學生若持醫學證明可豁免部分運動項目，又稱現今青少年體質差，直言「唔考試點會care（關心）」。

小五、小六呈分試影響升中派位，現時只計算6科校內成績，包括中文、英文、數學、常識、視藝、音樂 ，佔比依次為「999632」。隨着常識科在明年9月小四級逐步拆為人文科及科學科後，教育局將改變呈分比例，據悉局方正構思將合共8科佔比為「88844222」，依次為中英數（各佔8分）、人文科、科學科（各佔4分）、音體藝（各佔2分）。以百分比計算，音體藝3科將各佔5.3%，其中視藝科佔比將較目前下調2.6個百分點。

體育科將首次納入升中呈分，據悉教育局擬考慮高小生的體適能表現及校本評分，初步各佔約5成，前者涉及量度三頭肌及小腿內側皮折厚度（即量度體脂）、15米漸進式心肺耐力跑、1分鐘仰臥起坐及傾斜式引體向上等項目；校本元素則涉及體育相關技能、球例知識、態度等。

恐惹不公　籲按進步程度計分

對於加入體育科呈分，教育界立法會議員朱國強認為，學生先天身體質素差異大，或有先天身體殘缺或肥胖問題等，擔心計分會造成壓力、比較，令學生勉強做個別項目如拉筋受傷或自卑，建議視乎學生進步程度而非表現計分。

他說以量體脂為例，當「起點輸蝕好多，點努力都好難高分，但睇進步，減10磅可能可以高分」，直言不應該透過考試推動學生減肥、重視體育等，「而係應該透過價值觀教育。」他又稱，目前未訂明處理獲醫學豁免上體育堂的學生準則，未準備好相關配套及支援，冀在體育科先試行「計分不呈分」兩年作過渡。

青年體質差　「唔考點會關心」

香港資助小學校長會名譽主席張勇邦則稱，若學生能提供醫學證明不適宜進行耐力跑等項目，亦可進行手握力、柔韌力等測試，故作出相應調適「無問題、合理」，計分上「相差甚微」，並直言學生「體質好好都有可能格硬嚟，因為唔服輸跑到入醫院。」就公平性問題，他又以音樂科為例，學生有可能是未經測試、無法分辨音準的「音盲」，因而影響呈分試表現，可見無辦法完全一致對待全部同學。

教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德認為，體適能計劃推行多年，以客觀水平及標準評核學生運動表現，並稱只有個別學生因身體狀況獲醫學豁免部分項目，相信可藉心跳率指標量化不同運動強度、參與度，以彈性處理，亦可在校本部分設專題研習，了解學生對運動知識的認知評分。他又稱，現今青少年體質差，直言「唔考試點會care（關心）」、若「無強健體格，點服務社會？」

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