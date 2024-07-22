升中呈分試｜升中呈分試科學及人文或共佔21%　看齊主科

▲ 教育局擬調低中英數佔比，並將常識分拆出的科學科及人文科佔比總和提升，與3個傳統主科看齊，各佔約兩成分數。（資料圖片）

教育局正檢討小學呈分試機制，據悉，教育局擬調低中英數佔比，並將常識分拆出的科學科及人文科佔比總和提升，與3個傳統主科看齊，各佔約兩成分數。其中科學科「平時分」或佔3至5成，涉及進行實驗或探究體驗；有議員倡相關比例調高至4至5成，亦有小學校長參考中學評核實驗方式，並於校內採用「同一條尺」評核，以免影響公平性；人文科則暫擬不設平時分。

科學科平時分 涉實驗探究

現行小學常識科佔整體成績約15.8%，僅次於中英數等傳統主科各佔23.7%；修訂後人文科及科學科合計比重，擬與3個主科同樣各佔21.1%。現時常識科平時分最高佔該科總分兩成；局方亦正研究上調科學科平時分比重；但人文科暫不設平時分。

教育界立法會議員朱國強建議，調高科學科平時分比重到4至5成，並限制在校內進行評估，避免家長協助完成或外購成品，亦可讓教師觀察學生在校本活動、專題研習等過程表現及態度，如參考其所屬學校安排低年級生用儀器捕捉昆蟲，需在觀察後記錄其名稱、類別等，裝備他們日後進行更深入的STEAM活動。

油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀則同意局方取態，認為科學發展重要性日益提高，中學、大學持續增加創科學習，如人工智能，亦重視相關培育，而人文、國情教育亦是近年教育重點，故調高新科估比能突顯其重要性。

內地考察表現 倡納人文計分

平時分方面，陳淑儀認為，科學探究涉及實際操作，不能單靠紙筆考試評估，故科學科平時分佔比可介乎3至4成，並可參考中學評核實驗表現，但按課題內容將實驗技巧淺化。她亦強調，為免影響公平性，應為校本活動定劃一標準，協助教師有效評估科學操作，亦讓家長清晰了解評分標準。

針對人文科，朱國強認為，人文科教授歷史、態度，建議將參加內地考察表現計分，以免學生態度不佳仍可取滿分。而陳淑儀稱，人文科考核學生知識、情意，直言現時學校較少為境外考察、參觀計分，但相信考慮實際操作後，用客觀、公平標準衡量便可。

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