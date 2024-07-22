時尚速報｜45R推獨家香港版tee　3個不同版型每款12色上架

▲ 45R推出獨家香港版tee。

炎炎夏日，沒有甚麼比穿上一件tee更是涼快和方便，市面上tee的選擇眾多，由量產型的UNIQLO到數千元一件的designer label都非常易找，但對tee有一定要求的人，終極目標都會選擇日本的出品，因為當地的tee剪裁配合東方人體型之餘，單是棉質面料的厚薄就有大量選擇，這方面沒有一個地方能與它相比，看看45R的tee系列就是最佳例子。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

45R的主設計師井上保美認為簡單的一件tee就能輕易配襯出舒適及煥然一新的造型，因此，在版型和超細節上下苦功，例如剛在港推出的「香港獨家限定tee」，分別有Smile-R tee、45rpm Logo tee及Big Slit tee，每款均有15種顏色可供選擇。

最新影片推介

前兩者剪裁較稱身，而後者則是oversized的設計，加上領口應用耐穿襟洗的rib、細節位衫身兩側開叉等設計細節，難怪稱得上是品牌最暢銷的cherished item。

產品查詢：2556 9745

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】