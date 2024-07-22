  • 31°C
香港時間 : 2024722日 (一) 11:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

時尚速報｜45R推獨家香港版tee　3個不同版型每款12色上架

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 57 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

45R推出獨家香港版tee。

炎炎夏日，沒有甚麼比穿上一件tee更是涼快和方便，市面上tee的選擇眾多，由量產型的UNIQLO到數千元一件的designer label都非常易找，但對tee有一定要求的人，終極目標都會選擇日本的出品，因為當地的tee剪裁配合東方人體型之餘，單是棉質面料的厚薄就有大量選擇，這方面沒有一個地方能與它相比，看看45R的tee系列就是最佳例子。

點擊圖片放大
+7
+6

45R的主設計師井上保美認為簡單的一件tee就能輕易配襯出舒適及煥然一新的造型，因此，在版型和超細節上下苦功，例如剛在港推出的「香港獨家限定tee」，分別有Smile-R tee、45rpm Logo tee及Big Slit tee，每款均有15種顏色可供選擇。

最新影片推介

專題影片
書展2024優惠｜直擊書展2024買書攻略 拖篋家長會點買

前兩者剪裁較稱身，而後者則是oversized的設計，加上領口應用耐穿襟洗的rib、細節位衫身兩側開叉等設計細節，難怪稱得上是品牌最暢銷的cherished item。

產品查詢：2556 9745

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

防曬攻略｜防曬基本步認清UVA和UVB　一文盡看6品牌最新防曬用品
13:05 2024/07/17
防曬攻略｜防曬基本步認清UVA和UVB　一文盡看6品牌最新防曬用品
時尚速報｜巴西潮人人字拖聯乘意法韓3大品牌　D&G獨有珍珠別針富心思
12:59 2024/07/17
時尚速報｜巴西潮人人字拖聯乘意法韓3大品牌　D&G獨有珍珠別針富心思
時尚速報｜CHANEL推腕錶+頸鏈+耳筒三合一　PREMIERE SOUND腕錶手袋皮繩金屬鏈為靈感
17:26 2024/07/08
時尚速報｜CHANEL推腕錶+頸鏈+耳筒三合一　PREMIERE SOUND腕錶手袋皮繩金屬鏈為靈感

你可能感興趣

防曬攻略｜防曬基本步認清UVA和UVB　一文盡看6品牌最新防曬用品
13:05 2024/07/17
防曬攻略｜防曬基本步認清UVA和UVB　一文盡看6品牌最新防曬用品
時尚速報｜巴西潮人人字拖聯乘意法韓3大品牌　D&G獨有珍珠別針富心思
12:59 2024/07/17
時尚速報｜巴西潮人人字拖聯乘意法韓3大品牌　D&G獨有珍珠別針富心思
時尚速報｜CHANEL推腕錶+頸鏈+耳筒三合一　PREMIERE SOUND腕錶手袋皮繩金屬鏈為靈感
17:26 2024/07/08
時尚速報｜CHANEL推腕錶+頸鏈+耳筒三合一　PREMIERE SOUND腕錶手袋皮繩金屬鏈為靈感
時裝服飾 日本 消費資訊 消費種類 時裝服飾種類

最高瀏覽

流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
急症室最長等候時間（07月22日 時間08:05）
急症室最長等候時間（07月22日 時間08:05）
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪