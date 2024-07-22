時尚速報｜45R推獨家香港版tee 3個不同版型每款12色上架
休閒消費
撰文： 何偉雄
發布時間： 57 分鐘前
炎炎夏日，沒有甚麼比穿上一件tee更是涼快和方便，市面上tee的選擇眾多，由量產型的UNIQLO到數千元一件的designer label都非常易找，但對tee有一定要求的人，終極目標都會選擇日本的出品，因為當地的tee剪裁配合東方人體型之餘，單是棉質面料的厚薄就有大量選擇，這方面沒有一個地方能與它相比，看看45R的tee系列就是最佳例子。
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45R的主設計師井上保美認為簡單的一件tee就能輕易配襯出舒適及煥然一新的造型，因此，在版型和超細節上下苦功，例如剛在港推出的「香港獨家限定tee」，分別有Smile-R tee、45rpm Logo tee及Big Slit tee，每款均有15種顏色可供選擇。
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前兩者剪裁較稱身，而後者則是oversized的設計，加上領口應用耐穿襟洗的rib、細節位衫身兩側開叉等設計細節，難怪稱得上是品牌最暢銷的cherished item。
產品查詢：2556 9745
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