中年好聲音丨龍婷被聲稱舊鄰居揭往事　疑早已有丈夫及兒子

▲ 龍婷被聲稱舊鄰居網民指早已婚及育有一子。

【龍婷/丘亞葵/中年好聲音】龍婷已婚？現年43歲、參加《中年好聲音》而人氣急升的龍婷，早前因被揭與現年65的資深演唱會製作人丘亞葵約會，更被拍到在車廂內「Hello Kiss」而成熱話。

「龍婷激吻」事件爆出後，丘亞葵向媒體交代相片被拍於兩個月前，當天相約龍婷傾談演唱會事宜，只是在公司樓下餐廳吃東西，彼此只是朋友式錫一啖面頰而已，並指已向太太解釋。

至於龍婷透過所屬TVB Music Group Limited發聲明回應，指：「所提及的情況完全是由於拍攝角度所致的誤解。」同時強調龍婷與丘亞葵「兩人之間純屬友誼」。

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中年好聲音丨被揭有丈夫及兒子

事實龍婷入行以來一直避談感情狀況，外間亦一直認為好未婚，不過近日有自稱是龍婷前鄰居的網民，在小紅書發文指龍婷有老公及兒子。

該網民自稱在2018年曾住在筲箕灣，與龍婷因為齊搭電梯認識，稱：「那年我住在港島筲箕灣，有天進電梯看見她，是不是港人其實比較能辨別出來，所以我和她對話了，結果她是東北人，很熱情，還邀我改天去她家坐坐，住在比我高的樓層。」

然後有一天，該網民到訪龍婷家中，形容指：「然後我確實去了，不出意外挺小的（我住的也挺小，一個屋上下床一個屋大床，香港屋子都很小…屋裡還有應該是她婆婆，她是有老公和小孩的，應該是老公過來工作就一起來了）。」

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中年好聲音丨龍婷稱「過咗去就算」

該網民指當時意想不到日後龍婷會成為「小明星」，有其他網民留言驚訝龍婷已婚及兒子，該網友稱：「是啊我去她家的時候有聊天來著 明顯是孩子去上學了 大概是婆婆在家老公上班」。

媒體向龍婷問此事真偽，她卻沒有直接承認或否認，只稱「過咗去就算」不欲多談，並指有關個人感情事，公司已一早代回應。

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