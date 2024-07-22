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聲夢小天后丨炎明熹陷雪藏風波後首與樂易玲同框　Gigi撐三小花於台下作一舉動

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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炎明熹、樂小姐「世紀合照」！

「聲夢三小花」姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）於上周五（19日）、上周六（20日）在麥花臣開騷，同屬AfterClass成員的炎明熹（Gigi）有「兌現承諾」在第二場現身支持，Gigi當晚戴著Cap帽低調到場，更有與樂易玲「舉V」合照，是Gigi陷雪藏風波後，二人首度同框！

聲夢小天后｜炎明熹獲內地公司出天價利誘？　Gigi親證未與TVB續約

炎明熹與樂小姐合照成焦點

樂小姐在社交網分享看過三小花演出後的感受，她表示：「台上一舉手一投足嘅魅力同進步，期待你哋走上更大更遠嘅舞台。」不過，在樂小姐與三小花、薜家燕等的大合照中，就未Gigi的身影，但原來「好戲在後頭」，樂小姐帖文的最後一張相就是她與Gigi的合照，似乎是想以行動作力證！

有網民在小紅書轉載Gigi、樂小姐的合照，其他網民留言道：「破冰？」、「傾掂數？」、「世紀大合照？」，也有網民認為Gigi是己與TVB續約。

另外，樂小姐在帖文中也有提到Gigi，她指：「大師姐gigi台下合唱係愛呀」。

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Gigi早前親證未與TVB續約

Gigi在上星期出席活動後受訪，她指合約方面比較私人，並直言：「依家大家仲傾緊。」她指自己在音樂、風格上也有很多的想法，也希望自己可嘗試決定不同的事。

另外，TVB再次未有派員到場採訪Gigi，但她「幫口」指因採訪團隊可能有工作在身兼活動地方太遠。

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