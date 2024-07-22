拐騙疑魂｜九龍塘疑現拐騙驚魂　遇怪男求幫忙送M巾　港女回想目的細思極恐

【九龍塘／女士注意／騙局／拐騙／人生安全／危險／衛生巾】女生注意！近日一名港女在九龍塘遇上拐騙驚魂，一名怪男出沒在九龍塘區以借衛生巾為由，意圖誘騙女生到別處。熱心港女剛好身上沒有衛生巾而逃過一劫，但她事後回想與怪男的對話中疑點重重，聯想到背後目的不禁倒抽一口涼氣。

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以借M巾為名 意圖帶女生到偏僻處

該名港女於上周五（19日）在社交平台「小紅書」發文，指當天在九龍塘附近遇到疑似拐騙，差點墮進陷阱。女事主在當天早上在於九龍塘窩打老道和森麻實道交界處，遇上一名「兩廣長相」、約1.7米高的男子，女事主聽見他說「台灣腔」，本來以為他是個遊客。這名怪男先截停前面的一名女士，直到女事主走過去時被男子追上前問會否說普通話，指自己女朋友在附近廁所需要衛生巾。

▲ 女事主在九龍塘遇上疑似拐騙，幸好逃過一劫。（小紅書截圖）

女事主起初指自己身上沒有衛生巾，然後轉身就走。然而熱心的女事主想起自己身上有一塊小的衛生巾，可作應急之用，於是回過頭打算找回那個男子。

回頭折返時，看到男人匆匆離去背影，我突然意識到他進不去廁所，不是我給他衛生巾就完事，是要我送進去。

拒絕後回想3疑點 背後目的細思極恐

女事主突然想起剛才的遭遇疑點重重，「附近廁所在哪裡？」、「為甚麼不在廁所門口攔人問？」、「附近九龍塘地鐵站及有711，女生墊些紙也能先出來」。女事主越想越不妥，腦海突然閃過自己在網上看過這種騙局，她有在「小紅書」看過類似的騙案。聯想起兩者，女事主呼籲九龍塘附近的女學生要小心。雖然沒有實質證據，但女事主回想起頓覺驚險，指「希望這事是我反應過度」。

怪男已屢次出沒大學校園借衛生巾

帖文下有不少網民留言，指自己同樣在附近浸會大學裡面遇過同一個男人，同樣也是詢問有沒有衛生巾之類的，但女網民聽到後覺得奇怪，便急忙離去。小紅書亦有人拍過模擬短片，拆解這種騙局背後可能暗藏危險，騙徒有可能利用善心，將女士誘騙到僻靜的地方後心懷不軌。故此，再三提醒女士們要小心提防。

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