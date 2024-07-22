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鄭佩佩逝世丨前空少發文回憶佩佩姐真實一面　大讚：一個人嘅修養真係一睇已知

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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前空少發文回憶佩佩姐真實一面。

【鄭佩佩/佩佩姐/鄭佩佩離世/金燕子/唐伯虎點秋香/臥虎藏龍】一代武打女星鄭佩佩在7月17日離世離世，終年78歲。曾任職KOL的KOL撰文大讚佩佩姐，「我啲朋友成日問我，有邊個明星做客最好，我都總會提一個人，就係鄭佩佩。一個人嘅修養，真係一睇已知。」

鄭佩佩逝世丨佩佩姐兩年前坐輪椅照曝光　 外媒指5年前確患罕見神經退化疾病

前空少讚佩佩姐

KOL安德魯在Facebook專頁撰文，分享過往任職空少時遇上佩佩姐的感受：

我啲朋友成日問我，我覺得有邊個明星做客最好，我都總會提一個人，就係鄭佩佩。有幸咁我係機上遇上過兩次，又咁啱咁蹺兩次我都係飛美國而我做business class，(我以前真係多數飛美國)

我記得第一次係around 2016年左右，一路以嚟鄭佩佩俾我既印象就係打女同佢個女原子鏸，一開始我有個好錯誤既（嘅）印象就係佢會好惡，但真實既（嘅）就係我第一下就見到佢個時都拐下拐下，由於咁啱兩次，佢都係坐我做個條aisle，咁下意識咁我都會關注老人家多啲，但呢個老人家不但係超級有禮貌，仲會用返英文同大家講野（嘢），(唔似有啲明星一上機就同人講今日唔影相)

就算拐下拐下，佢都會走去galley問我地拎水呀拎snacks呀，仲會吹下水咁，我既（嘅）感覺反而佢係一個慈祥嘅婆婆，有時候，一個人既（嘅）修養，真係一睇已知。一路好走呀佩佩姐。

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