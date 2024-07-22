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中山親子遊︱福田口岸直達中山巴士票價僅¥28　必搶限時免費票540張【附攻略】

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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福田直達中山巴士開通，來往兩地超方便。

【北上攻略/深中通道/中山親子遊/中山好去處/暑假行程】自從深中通道開通後，親子遊又多個好去處！而深圳巴士集團旗旗下鵬翔旅運公司於7月17日，新設「福田口岸深中快線」，在深圳福田口岸附近的深榮大廈上車，直抵中山博覽中心，中途不停站，巴士票價僅¥28。另外，深圳往返中山的T150A、T150B免費購物專線，於每周四、五、六的早上8時起，會開放第二天免費車票的預約，來往方向每日各放票540張，數量有限，訂完即止。

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深中通道於6月30日起通車，大批港人趁機到中山遊玩，深圳巴士集團旗旗下鵬翔旅運公司於7月17日，新設「福田口岸深中快線」，專線每日合共提供8對班次，即往來方向合共16班，最早在早上8時30分由福田出發、尾班車為晚上6時30分。而由中山返福田頭班車為早上10時30分，尾班車為晚上9時，每程只需人民幣28元。

中山親子遊｜深中通道開通親子必去　盤點中山10大景點及必歎美食【附交通資訊】

乘客可先透過微信搜索深圳巴士集團公眾號，於「深巴出行」小程式中，選擇「深中快線」一欄預先在網上購票，可提前5日預購，或是在深中兩地乘車點購票櫃枱購票亦可。每程車有47個座位，車票售完即止。

有直達巴士，去中山玩更方便。(深圳巴士集團)

福田口岸深中專線行駛路線、時間、車費

路線︰深圳深榮大廈（福田口岸）至中山博覽中心

福田至中山班次時間︰

08:30am
09:30am
10:30am
11:30am
01:30pm
03:30pm
05:00pm
06:30pm

中山至福田班次時間

10:30am
11:30am
02:00pm
03:30pm
04:30pm
05:30pm
07:30pm
09:00pm

票價︰人民幣28元

購票方法︰

經「深巴出行」小程式網上購票，或乘車點購票櫃枱購票

中山親子遊︱限時福田至中山免費巴士專線 開設網上預購

限時福田至中山免費巴士專線而由即日起7月28日期間每逢周五、六及日行駛、由深圳往返中山的T150A、T150B免費購物專線，為避免出現乘客長時間排隊等候的情況，兩條專線日前開通了線上預約方式發售車票。於每周四、五、六的早上8時起，會開放第二天免費車票的預約，來往方向每日有免費票540張，數量有限，訂完即止。有興趣乘客可於「深巴出遊」小程式頁面中，選擇「深中公車」或搜尋「福田口岸深中免費專線」預約。

另外，為避免乘客在戶外高溫環境下等候上車，這兩條免費購物專線的候車地點會由深圳福田口岸公車總站改為深圳深榮大廈一樓（深港城市候機樓），設有冷氣、桌椅、飲水機、洗手間、咖啡店、便利店等設施，加上車型會升級至豪華大巴，讓乘客更舒適。

中山親子遊︱深圳福田口岸至中山免費購物專線詳情：

路線︰深圳深榮大廈一樓 → 中山博覽中心站（註：中途在前海免費無縫中轉至中山）

中山親子遊︱深圳福田口岸至中山博覽中心

班次時間︰

早上8時至晚上7時

中山博覽中心至深圳福田口岸

早上10時至晚上9時。每隔一小時一班

票價︰

免費

微信搜索深圳巴士集團公眾號，於「深巴出行」小程式中，選擇「深中快線」一欄預先在網上購票。

搶票方法︰

經「深巴出行」小程式網上預約

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