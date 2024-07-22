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尖子透視｜95後女生受咖啡冷卻研發PCM保溫技術  毋須電源保溫超過一個月

休閒消費

發布時間： 33 分鐘前

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Chloris及其團隊經過五個多月開發，最後研發了高效能PCM技術，可以保持攝氏負70度低溫超過一個月。

全球氣溫屢創新高，日前香港平140年最熱小暑紀錄，製冷技術成為龐大的發展機遇。有創科公司研發高效「相變材料」控制溫度，廣泛應用於冷鏈物流、空調、冷凍倉庫、數據機房等不同場景，控溫方案毋須電源，而且價格較其他同類產品便宜一半。多家國際物流公司、生物醫藥公司、機場已與公司合作，而公司的創辦人竟是一位95後女生。

95後的Chloris楊若菡先後在澳洲墨爾本大學和美國百森商學院(Babson College)學士和碩士畢業，年紀輕輕已創立過數間公司。疫情期間，她看到疫苗運輸需求殷切，而穩定的溫度控制是痛點所在，於是她與技術團隊，成立了科創公司森若新材，嘗試把「相變材料」(Phase Change Materials, PCMs)技術應用到保溫箱。

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PCM是一種在溫度不變、物質狀態改變的情況下，能夠提供能量的材料，例如當材料由液態轉換成固態時，材料釋放熱量，由固態轉換成液態時，材料存儲熱量。利用PCM作調節溫度，不需要任何電源，適合農產品、冷凍食品、醫療用品及化學品等的冷鏈物流。

Chloris及其團隊經過五個多月開發，最後研發了高效能PCM技術，可以保持攝氏負70度低溫超過一個月。Chloris指，「我們測試了九百多種不同物料，才找到兩種既穩定且無毒的複合材質組合。」市場上也有高效、長壽的PCM材料，但新產品價格便宜一半，因此旋即成為不少國際物流公司、生物醫藥公司，甚至機場的合作夥伴。她指：

有一位台灣客戶採用我們的PCM產品後，把化工原料從高雄運送到成都，成本大減了6成。

疫情結束，但PCM技術的市場不斷擴大，除了冷鏈物流，空調、數據機房等也紛紛應用，不但節能，亦可減排。Chloris續謂：「以採用了PCM技術的蓄能冷氣片為例，每片冷氣片的生命週期，便可減少100kg的碳排放。舉例一個冷氣機房使用1,500片蓄能冷氣片，每年可減碳超過27噸。」

森若新材已是Chloris創立的第三家公司，公司的其他產品也與PCM有關。「當年在美國讀碩士時，冬天喝咖啡一開始很燙，可是等一回咖啡就會涼掉，我覺得這是一個痛點。之後我做了一些調研，發現美國是全球最大的咖啡消費大國，如果設計一個不用插電又可恒溫的咖啡杯，應該能找到商機。」於是她與兩位修讀相關技術科目的同學，憑眾籌和自己的積蓄，合共100萬人民幣起動基金，開始研究PCM保溫杯，最後更在美國的創業比賽中取得優異成績。

Chloris的公司由最初3人發展至現在30人，今年，森若新材更憑PCM無電源長效控溫技術榮獲第三屆TERA-Award 智慧能源大賽的銅獎。她指大賽評委給了她很多技術應用層面的寶貴意見，

 TERA-Award幫我們打開了更廣闊的視覺，有助我們的技術在更多不同領域擴展，也讓我們接觸到更多的投資者。TERA-Award是零碳和節能領域的奧斯卡，提供一個平台和渠道，讓初創企業有機會邁向國際化。

受TERA-Award大賽願景 — 「拯救發燒的地球」的啟發， Chloris計劃興建極端環境下的控溫房屋，就算室外溫度再高，屋內也維持攝氏20-30度人類宜居的溫度，並可以在裡面設生態農場。她笑言：

從前研發控溫杯是為了拯救大家的舌頭，未來我希望拯救很多人的生命。

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