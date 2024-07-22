增免稅額｜相機店丁財熱爆　鐘錶珠寶商未受惠　籲看齊海南全年10萬元

▲ 記者採訪當日大批旅客在相機店外排隊輪候。（曾耀輝攝）

內地7月1日起放寬由港澳入境的免稅額增至1.2萬（人民幣，下同），連同口岸免稅店3,000元上限，合共1. 5萬元免稅額，經本港6個陸路口岸率先推行，8月擴展至所有口岸。

不少內地客對新安排感雀躍，小紅書即湧現來港買相機攻略，有旅客指香港款式多又新，價錢較平，趁免稅額升即奔港購買，已帶旺本地相機店銷情飈升。

不過，有鐘錶珠寶商對金額感失望，指旗下貨品價格高，容易超出免稅額，旅客不會首選購買，建議免稅額與海南島的全年10萬元看齊。立法會議員邵家輝指，措施推出半個月未見生意飈升，認為市場仍要消化，業界可趁機多做優惠吸客。

議員：市場仍要消化 倡多推優惠

相隔28年，中央上調內地訪港旅客免稅額，吸引內地客來港大買心頭好。本報在內地社交平台小紅書搜索「香港免稅1.2萬」，除了傳統化粧護膚品等，大部分網民均分享在港買相機推介，由即影即有、菲林相機，再到單反等。放寬免稅額後，相機已成為內地客赴港購物新寵，受惠這波消費熱潮，有相機店負責人指疫後銷情已佳，放寬後更有刺激作用。

記者日前到訪旺角的電子產品賣場「星際城市」，發現3層的商舖在平日下午已人來人往，普通話談話聲此起彼落，大部分人均手持一袋戰利品。每層亦有「排隊店」，人龍均達約15至20人，有店舖更在防煙門附近張貼「排隊往裏面」的標語，可見在高峰時期，人流或要由店內排至樓梯，非常誇張。

旅客：港較平貨源足 會多來購物

深圳旅客楊小姐當日選購富士相機，稱由於深圳缺貨，故來香港不同的店舖比較型號和價錢，「深圳一有貨就被搶掉，根本搶不到。」她又認為1.2萬元免稅額很高，相比過去僅5,000元時，可更放心買心頭好；惟坦言若購買名牌袋就未必足夠。

來自江蘇的李小姐亦稱，在港買相機主因是較便宜和貨源充足；又認為1.2萬元免稅額足夠，會因而多來港購物，「但當然（免稅額）愈多愈好。」而湖北的張小姐卻認為，免稅額提高不會刺激消費，坦言「在香港不會花那麼多錢」。

「一對一両重龍鳳鈪 已2萬多元」

然而部分奢侈品商戶就指免稅額提高幅度不足，對生意無幫助。周生生大中華區經理劉克斌指金價創新高，已抵銷購買意慾，另一原因是1.2萬元免稅額不夠買金器，「一對一両重的龍鳳鈪已經2萬多元，要分開2個人買，都幾困擾」，冀金額調高至3萬元。

劉克斌指來港買金飾對內地客仍有吸引力，不止款式新穎，價錢仍平過內地，「除了折扣之外，香港買金飾比內地仍有5至8%水位（差價），足夠吸引他們來買。」

太子鐘錶集團主席及行政總裁鄧鉅明亦指，暫時見放寬措施作用不大，原因是名錶一般已超過1.2萬元免稅上限，「旅客第一時間根本不會諗起用來買錶」，認為免稅額應與海南島看齊全年10萬元，旅客購物也不用「勒住」荷包，「雖然1.2萬元免稅額不限往來次數，但旅客不會一年來10次，若調整為一個較高的免稅額，旅客消費都會鬆手啲。」

邵家輝則認為，措施推出只有半個月，市場仍要消化，故暫時未見生意飈升，但相信長遠對業界一定有幫助，而幫助的力度仍需要觀察。

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