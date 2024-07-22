  • 31°C
香港時間 : 2024722日 (一) 11:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

增免稅額｜相機店丁財熱爆　鐘錶珠寶商未受惠　籲看齊海南全年10萬元

社會

撰文： 吳雋妍、梁薾心、陳麗娜

發布時間： 38 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

記者採訪當日大批旅客在相機店外排隊輪候。（曾耀輝攝）

內地7月1日起放寬由港澳入境的免稅額增至1.2萬（人民幣，下同），連同口岸免稅店3,000元上限，合共1. 5萬元免稅額，經本港6個陸路口岸率先推行，8月擴展至所有口岸。

不少內地客對新安排感雀躍，小紅書即湧現來港買相機攻略，有旅客指香港款式多又新，價錢較平，趁免稅額升即奔港購買，已帶旺本地相機店銷情飈升。

不過，有鐘錶珠寶商對金額感失望，指旗下貨品價格高，容易超出免稅額，旅客不會首選購買，建議免稅額與海南島的全年10萬元看齊。立法會議員邵家輝指，措施推出半個月未見生意飈升，認為市場仍要消化，業界可趁機多做優惠吸客。

議員：市場仍要消化 倡多推優惠

相隔28年，中央上調內地訪港旅客免稅額，吸引內地客來港大買心頭好。本報在內地社交平台小紅書搜索「香港免稅1.2萬」，除了傳統化粧護膚品等，大部分網民均分享在港買相機推介，由即影即有、菲林相機，再到單反等。放寬免稅額後，相機已成為內地客赴港購物新寵，受惠這波消費熱潮，有相機店負責人指疫後銷情已佳，放寬後更有刺激作用。

記者日前到訪旺角的電子產品賣場「星際城市」，發現3層的商舖在平日下午已人來人往，普通話談話聲此起彼落，大部分人均手持一袋戰利品。每層亦有「排隊店」，人龍均達約15至20人，有店舖更在防煙門附近張貼「排隊往裏面」的標語，可見在高峰時期，人流或要由店內排至樓梯，非常誇張。

旅客：港較平貨源足 會多來購物

深圳旅客楊小姐當日選購富士相機，稱由於深圳缺貨，故來香港不同的店舖比較型號和價錢，「深圳一有貨就被搶掉，根本搶不到。」她又認為1.2萬元免稅額很高，相比過去僅5,000元時，可更放心買心頭好；惟坦言若購買名牌袋就未必足夠。

來自江蘇的李小姐亦稱，在港買相機主因是較便宜和貨源充足；又認為1.2萬元免稅額足夠，會因而多來港購物，「但當然（免稅額）愈多愈好。」而湖北的張小姐卻認為，免稅額提高不會刺激消費，坦言「在香港不會花那麼多錢」。

「一對一両重龍鳳鈪 已2萬多元」

然而部分奢侈品商戶就指免稅額提高幅度不足，對生意無幫助。周生生大中華區經理劉克斌指金價創新高，已抵銷購買意慾，另一原因是1.2萬元免稅額不夠買金器，「一對一両重的龍鳳鈪已經2萬多元，要分開2個人買，都幾困擾」，冀金額調高至3萬元。

劉克斌指來港買金飾對內地客仍有吸引力，不止款式新穎，價錢仍平過內地，「除了折扣之外，香港買金飾比內地仍有5至8%水位（差價），足夠吸引他們來買。」

太子鐘錶集團主席及行政總裁鄧鉅明亦指，暫時見放寬措施作用不大，原因是名錶一般已超過1.2萬元免稅上限，「旅客第一時間根本不會諗起用來買錶」，認為免稅額應與海南島看齊全年10萬元，旅客購物也不用「勒住」荷包，「雖然1.2萬元免稅額不限往來次數，但旅客不會一年來10次，若調整為一個較高的免稅額，旅客消費都會鬆手啲。」

邵家輝則認為，措施推出只有半個月，市場仍要消化，故暫時未見生意飈升，但相信長遠對業界一定有幫助，而幫助的力度仍需要觀察。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

增免稅額｜唐英年：有助提振本港整體經濟　李慧琼：額度日後可按實況再調整
11:20 2024/06/28
增免稅額｜唐英年：有助提振本港整體經濟　李慧琼：額度日後可按實況再調整
增免稅額｜旅發局推夏日三重禮　向過夜客送1億優惠
18:00 2024/06/28
增免稅額｜旅發局推夏日三重禮　向過夜客送1億優惠
增免稅額｜謝邱安儀：免稅額提高對業界有很大幫助　將推更多售價相約產品
10:29 2024/06/29
增免稅額｜謝邱安儀：免稅額提高對業界有很大幫助　將推更多售價相約產品

你可能感興趣

增免稅額｜唐英年：有助提振本港整體經濟　李慧琼：額度日後可按實況再調整
11:20 2024/06/28
增免稅額｜唐英年：有助提振本港整體經濟　李慧琼：額度日後可按實況再調整
增免稅額｜旅發局推夏日三重禮　向過夜客送1億優惠
18:00 2024/06/28
增免稅額｜旅發局推夏日三重禮　向過夜客送1億優惠
增免稅額｜謝邱安儀：免稅額提高對業界有很大幫助　將推更多售價相約產品
10:29 2024/06/29
增免稅額｜謝邱安儀：免稅額提高對業界有很大幫助　將推更多售價相約產品
太子 口岸 鄧鉅明 金價 商舖 珠寶 邵家輝 旺角 香港 鐘錶

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
急症室最長等候時間（07月22日 時間08:05）
急症室最長等候時間（07月22日 時間08:05）
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪