遊日注意｜日本鐮谷市爆水質污染　有機氟化物超標700倍恐危害神經生殖系統

▲ 日本鐮谷市爆水質污染，有機氟化物超標700倍。

【水質污染／千葉縣鐮谷市/飲用井水／有機氟化物超標／全氟辛烷磺酸／全氟辛酸／食用安全／日本／生殖】日本首都圈千葉縣的鐮谷市，近日被檢出飲用井水有機氟化物含量超標，最嚴重的達到日本自來水標準值的700倍。日本食品安全委員會評估，有機氟化物對人體有害，或對免疫、神經、生殖、甲狀腺等多方面造成影響。

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鐮谷市井水檢出有機氟化物超標

據日本廣播協會(NHK)18日報道，千葉縣鐮谷市井水近日被檢出2種對人體有害的有機氟化物超標，包括全氟辛烷磺酸（PFOS）和全氟辛酸（PFOA）。鐮谷市的追加調查結果顯示，當地31口井中的13口井水，這兩種有機氟化物合計濃度超標，最嚴重的已超過日本自來水標準值的700倍。其中還有部分水井為當地居民的直接飲用水，濃度超標了近170倍。

據報道，鐮谷市於今年4月對當地水井進行水質檢查，發現調查的17口井中，有7口井水的有機氟化物濃度超過了日本設立的自來水標準值。隨後該市對周邊地區進行追加檢查，發現了本次問題。

除了鐮谷市，附近的另一座城市本周也發現，當地的43口井中，有21口井水的有機氟化物超標，最高甚至達到標準值的30倍。目前千葉縣當地政府部門正在對詳細情況展開調查，截至目前，兩地均未收到任何居民在飲用井水後身體狀況發生變化的消息，鐮谷市呼籲民眾不要飲用這些井水。

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有機氟化物恐危害人體健康

據悉，有機氟化物難以分解，且可透過飲用水及食物等途徑進入人體。日本食品安全委員會公布的最新評估報告顯示，有機氟化物可能會對人體的免疫、神經、生殖、甲狀腺等多方面造成影響。

另外，有機氟化物種類繁多，其中對人體影響最大的就是全氟辛烷磺酸（PFOS）和全氟辛酸（PFOA），每天的攝入量上限分別不應超過每千克體重20納克。然而，本次鐮谷市水井中最嚴重的超標地區，可達到每升3.5萬納克，引起民眾擔憂。當地民眾表示，知道這個消息後非常震驚，「現在真的有些不敢喝這裡的水了」。

對此，當地政府的環境部門負責人回應表示，目前有機氟化物超標的具體原因仍在調查當中，暫時沒有明確的說法。當地已經在附近設立了免費飲用水的供水點，並鼓勵居民在家中安裝飲水機或浄水器。

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