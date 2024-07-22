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泰國命案丨曼谷酒店6死命案 「死亡鴻門宴」CCTV曝光 泰警公布：登記入住尚有第7人

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 52 分鐘前

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【泰國／曼谷／酒店命案／山埃／氰化物】泰國曼谷一間4星酒店，日前發生6人中毒身亡的命案，再有相關CCTV影片曝光。一名56歲女子Sherine Chong疑因債務糾紛，以氰化物（俗稱「山埃」）毒死同行5人後再自殺。涉事酒店CCTV 拍攝到事發前，疑兇入電梯時神色焦慮，與受害人赴「鴻門宴」前的輕鬆步履成鮮明對比。

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綜合外媒報道，涉事酒店的閉路電視於15日拍到事發前，56歲女疑犯Sherine Chong與其他受害人會面前，曾獨自步入電梯，面容神色看似焦慮緊張。據了解，她於502號房內等待其他人到來前，曾透過客房服務送餐，於房內放滿了食物，惟之後卻拒絕酒店職員在房內為她泡茶，指會由自己來準備。

同時間，酒店戶外閉路電視亦影到其餘5名受害人入房前的一刻，只見眾人當時未知是赴「鴻門宴」，入房前步履相當輕鬆，完全不知死亡命運正等待自己。酒店職員最終於翌日揭發6死命案。

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更多相關報道: 遊泰注意丨曼谷酒店6死命案真相曝光　56歲女涉投資醫院糾紛　山埃毒殺5同伴再自盡

警方指出，16日下午5時許接到報案，隨即趕到酒店並封鎖現場調查，於5樓房間內，發現分別為3男3女的6名死者，警方相信女疑犯疑無力償還千萬泰銖（約217萬港元）予債主，於是以氰化物（俗稱山埃）毒死同行5人後再自殺。而驗屍報告中亦證實死者血液，以及酒店房內的茶杯及茶壼同樣檢出山埃。

案中其他受害者包括55歲的Dang Hung Van、46歲的越南公民Thi Nguyen Phuong，她的丈夫、49歲的Hong Pham Thanh。此外還有47歲的Thi Nguyen Phuong Lan，以及37歲的Dinh Tran Phu（又名Phú Gia Gia）。其中一名死者Dinh Tran Phu （Phu Gia Gia）是峴港知名化妝師，於業界已有20年資歷，因此他的死訊亦令當地演藝界感到震撼。

除此之外，警方早前追查的涉案「第7人」，為其中一名死者的家人，據了解酒店雖有其入住登記記錄，但該名人士在7月10日已離開泰國，因此相信並不涉案。

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