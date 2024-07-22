  • 32°C
香港時間 : 2024722日 (一) 17:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

離巢TVB丨王君馨創立女性學院升呢老闆　Grace累積17年歷鍊開班教人

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 6 小時前

最後更新： 56 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

王君馨開辦女性學院！

2021年底王君馨（Grace）離開效力14年的無綫，Grace選擇北上發展，並憑參加舞蹈選秀節目《了不起舞社》於內地闖出名堂，Grace更以獨立歌手「G. Racie」名義發展。

離巢後事業變得多樣化

Grace日前於IG宣布新的工作計劃，原來她開設一間女性學院，帖文開首她表示：「鏡頭背後我可以直接說，現時要做一個『有自信』並自愛的女人是多麼的困難。尤其是在社群媒體的影響下，急速的生活節奏、無數的工作壓力，憂鬱/焦慮/比較變得如此普遍，甚至已經成為『常態』。這個現象非常不健康，我亦不想置之不理。」

恩愛夫妻丨王君馨孖老公甜蜜遊越南　曾歷分手後彼此認定對方相愛一生

點擊圖片放大
+7
+6

善用17年歷鍊開班教人

除了做生招牌之外，Grace更親自教授學員，她跟導師團將於8至9月期間，開辦為期7天的訓練營「Women Transformation Bootcamp」，對象為21至45歲的女性，當中會教授學員化妝、髮型、造型、儀態、步姿以及溝通方式，不過訓練營價錢絕不便宜，學費為18000元。

Grace並說：「在娛樂圈工作了17年之後，我希望利用我所獲得的知識、經驗和資源來裝備每一位女性，讓她們成為最好的自己！要知道你們是多麼有價值、多麼美麗同多麼珍貴的。」

不少圈中人如AGA、姚子羚、衛蘭、鍾舒漫均恭喜Grace榮升老闆。

王君馨唱跳舞歌《Casada》　G. Racie勤做運動保持最佳狀態：唱跳唔容易

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
旅行收納法｜親子外遊執行李靠小法寶　收納師教最方便慳位收納法

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【LIGHT IT UP】王君馨爆當年被禁上叱咤頒獎禮　為歌手夢暫緩買樓生小孩計劃
12:10 2023/04/08
【LIGHT IT UP】王君馨爆當年被禁上叱咤頒獎禮　為歌手夢暫緩買樓生小孩計劃
【Chat It Out】王君馨亮相ViuTV接受阿Gao湯駿業訪問　Grace分享與丈夫相識經過
13:45 2023/04/14
【Chat It Out】王君馨亮相ViuTV接受阿Gao湯駿業訪問　Grace分享與丈夫相識經過
王君馨笑言丈夫跳舞似隻蟹　將與好姊妹到美加傳福音
16:17 2023/08/06
王君馨笑言丈夫跳舞似隻蟹　將與好姊妹到美加傳福音

你可能感興趣

【LIGHT IT UP】王君馨爆當年被禁上叱咤頒獎禮　為歌手夢暫緩買樓生小孩計劃
12:10 2023/04/08
【LIGHT IT UP】王君馨爆當年被禁上叱咤頒獎禮　為歌手夢暫緩買樓生小孩計劃
【Chat It Out】王君馨亮相ViuTV接受阿Gao湯駿業訪問　Grace分享與丈夫相識經過
13:45 2023/04/14
【Chat It Out】王君馨亮相ViuTV接受阿Gao湯駿業訪問　Grace分享與丈夫相識經過
王君馨笑言丈夫跳舞似隻蟹　將與好姊妹到美加傳福音
16:17 2023/08/06
王君馨笑言丈夫跳舞似隻蟹　將與好姊妹到美加傳福音
王君馨 娛樂人物職業 演員 歌手 娛樂行業 TVB 創業

最高瀏覽

流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
急症室最長等候時間（07月22日 時間08:05）
急症室最長等候時間（07月22日 時間08:05）
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪