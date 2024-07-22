離巢TVB丨王君馨創立女性學院升呢老闆　Grace累積17年歷鍊開班教人

▲ 王君馨開辦女性學院！

2021年底王君馨（Grace）離開效力14年的無綫，Grace選擇北上發展，並憑參加舞蹈選秀節目《了不起舞社》於內地闖出名堂，Grace更以獨立歌手「G. Racie」名義發展。

離巢後事業變得多樣化

Grace日前於IG宣布新的工作計劃，原來她開設一間女性學院，帖文開首她表示：「鏡頭背後我可以直接說，現時要做一個『有自信』並自愛的女人是多麼的困難。尤其是在社群媒體的影響下，急速的生活節奏、無數的工作壓力，憂鬱/焦慮/比較變得如此普遍，甚至已經成為『常態』。這個現象非常不健康，我亦不想置之不理。」

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善用17年歷鍊開班教人

除了做生招牌之外，Grace更親自教授學員，她跟導師團將於8至9月期間，開辦為期7天的訓練營「Women Transformation Bootcamp」，對象為21至45歲的女性，當中會教授學員化妝、髮型、造型、儀態、步姿以及溝通方式，不過訓練營價錢絕不便宜，學費為18000元。

Grace並說：「在娛樂圈工作了17年之後，我希望利用我所獲得的知識、經驗和資源來裝備每一位女性，讓她們成為最好的自己！要知道你們是多麼有價值、多麼美麗同多麼珍貴的。」

不少圈中人如AGA、姚子羚、衛蘭、鍾舒漫均恭喜Grace榮升老闆。

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