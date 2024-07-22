自由行｜零售餐飲業促灣區居民赴港一簽多行　配合免稅額升提振經濟效益

▲ 零售界立法會議員邵家輝（陳宛彤攝）

除了放寬內地客免稅額，業界表示將繼續爭取放寬大灣區居民赴港個人遊的簽注，至一周多行或一周一行，以更好配合1.5萬元人民幣免稅額，大幅提振旅遊消費的經濟效果。

零售界立法會議員邵家輝直言，若赴港批文手續更便捷，加上大灣區交通四通八達，「區內7千萬、8千萬人口中有1%來港，都已經『好和味』。」餐飲業界及珠寶金飾業則希望利用一小時生活圈的便利性，加大商務客及觀光客來港消費的誘因。

議員：倘手續便捷 利港零售

零售業自疫後一直爭取深圳居民赴港自由行簽注，恢復至一周多行，兼大灣區居民可放寬至一周一行。邵家輝解釋，現時大灣區內交通網絡發達，但申請簽注需時，旅客訪港難做到想來就來，會影響內地人訪港意慾，若制度上關節打通，絕對有利本地零售業的生意，指大灣區擁有7,000萬至8,000萬人口，「1%嘅人買嘢都和味」。

面對零售市況不景，他建議業界亦要自強，多搜羅特色產品，多推優惠也可以吸引旅客消費，「賣啲內地無嘅、特色嘅，自然吸引到佢哋買啦」。

奧運+大熊貓 料食肆轉旺

香港餐飲聯業協會會長黃家和預計，巴黎奧運將至、10月又會有新一對大熊貓來港、配合更多盛事的舉行，加上第四季是市民消費旺季，有信心下半年食肆的生意較上半年好。他亦希望透過放寬簽注限制，方便內地商務及觀光客來港，指旗下公司內地員工要赴港開會，也要等一周才申請到簽注，「限制咗面對面交談機會，唔方便（企業）營運」。

▲ 香港餐飲聯業協會會長黃家和（資料圖片）

周生生大中華區經理劉克斌則認為，除了放寬免稅額，進一步放寬自由行簽證亦相當重要，「我們一直同議員反映，提議放寬一簽多行，北京旅客要買機票和訂酒店，就未必經常來啫，但對大灣區旅客絕對有吸引力，現時交通便利，一小時生活圈，更多客人來，就有更多機會（消費）。」

▲ 周生生珠寶金行有限公司大中華營運總經理劉克斌（黃建輝攝）

早前當局指，雖然旅客轉型深度遊，但統計數據反映，現時旅客人均消費5,800元，已回復疫前水平，劉克斌指雖然部分旅客喜歡深度遊，「年輕旅客來吃喝玩樂消費，食件多士、菠蘿油都好，仍有部分人消費力都不低。」

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