  • 31°C
香港時間 : 2024722日 (一) 11:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

自由行｜零售餐飲業促灣區居民赴港一簽多行　配合免稅額升提振經濟效益

社會

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

零售界立法會議員邵家輝（陳宛彤攝）

除了放寬內地客免稅額，業界表示將繼續爭取放寬大灣區居民赴港個人遊的簽注，至一周多行或一周一行，以更好配合1.5萬元人民幣免稅額，大幅提振旅遊消費的經濟效果。

零售界立法會議員邵家輝直言，若赴港批文手續更便捷，加上大灣區交通四通八達，「區內7千萬、8千萬人口中有1%來港，都已經『好和味』。」餐飲業界及珠寶金飾業則希望利用一小時生活圈的便利性，加大商務客及觀光客來港消費的誘因。

議員：倘手續便捷 利港零售

零售業自疫後一直爭取深圳居民赴港自由行簽注，恢復至一周多行，兼大灣區居民可放寬至一周一行。邵家輝解釋，現時大灣區內交通網絡發達，但申請簽注需時，旅客訪港難做到想來就來，會影響內地人訪港意慾，若制度上關節打通，絕對有利本地零售業的生意，指大灣區擁有7,000萬至8,000萬人口，「1%嘅人買嘢都和味」。

面對零售市況不景，他建議業界亦要自強，多搜羅特色產品，多推優惠也可以吸引旅客消費，「賣啲內地無嘅、特色嘅，自然吸引到佢哋買啦」。

奧運+大熊貓 料食肆轉旺

香港餐飲聯業協會會長黃家和預計，巴黎奧運將至、10月又會有新一對大熊貓來港、配合更多盛事的舉行，加上第四季是市民消費旺季，有信心下半年食肆的生意較上半年好。他亦希望透過放寬簽注限制，方便內地商務及觀光客來港，指旗下公司內地員工要赴港開會，也要等一周才申請到簽注，「限制咗面對面交談機會，唔方便（企業）營運」。

香港餐飲聯業協會會長黃家和（資料圖片）

周生生大中華區經理劉克斌則認為，除了放寬免稅額，進一步放寬自由行簽證亦相當重要，「我們一直同議員反映，提議放寬一簽多行，北京旅客要買機票和訂酒店，就未必經常來啫，但對大灣區旅客絕對有吸引力，現時交通便利，一小時生活圈，更多客人來，就有更多機會（消費）。」

周生生珠寶金行有限公司大中華營運總經理劉克斌（黃建輝攝）

早前當局指，雖然旅客轉型深度遊，但統計數據反映，現時旅客人均消費5,800元，已回復疫前水平，劉克斌指雖然部分旅客喜歡深度遊，「年輕旅客來吃喝玩樂消費，食件多士、菠蘿油都好，仍有部分人消費力都不低。」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

增免稅額｜旅發局推夏日三重禮　向過夜客送1億優惠
18:00 2024/06/28
增免稅額｜旅發局推夏日三重禮　向過夜客送1億優惠
增免稅額｜謝邱安儀：免稅額提高對業界有很大幫助　將推更多售價相約產品
10:29 2024/06/29
增免稅額｜謝邱安儀：免稅額提高對業界有很大幫助　將推更多售價相約產品
增免稅額｜相機店丁財熱爆　鐘錶珠寶商未受惠　籲看齊海南全年10萬元
今日 11:03
增免稅額｜相機店丁財熱爆　鐘錶珠寶商未受惠　籲看齊海南全年10萬元

你可能感興趣

增免稅額｜旅發局推夏日三重禮　向過夜客送1億優惠
18:00 2024/06/28
增免稅額｜旅發局推夏日三重禮　向過夜客送1億優惠
增免稅額｜謝邱安儀：免稅額提高對業界有很大幫助　將推更多售價相約產品
10:29 2024/06/29
增免稅額｜謝邱安儀：免稅額提高對業界有很大幫助　將推更多售價相約產品
增免稅額｜相機店丁財熱爆　鐘錶珠寶商未受惠　籲看齊海南全年10萬元
今日 11:03
增免稅額｜相機店丁財熱爆　鐘錶珠寶商未受惠　籲看齊海南全年10萬元
菠蘿 大熊貓 簽證 機票 產品 經濟 自由行 珠寶 黃家和 大灣區

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
急症室最長等候時間（07月22日 時間08:05）
急症室最長等候時間（07月22日 時間08:05）
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪