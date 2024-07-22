中年好聲音3丨「空姐牛肉飯」郭德英參加海選　轉行做旅行社與吳大強老友

▲ 「空姐牛肉飯」郭德英參加《中年好聲音3》海選。

《中年好聲音3》昨日（7月21日）進前第二輪海選，當中在深水埗西九龍中心開食店「空姐牛肉飯」郭德英（Annie）也有參賽。

其實郭德英的食店在去年4月已結業，據悉現時她已轉行做旅行社。而參加《中年好聲音3》的她，在昨日下午4時等待面試時，於個人社交平台上載的花絮照，並寫道：「頭先工作人員亦講咗話評審要食飯六點鐘再返嚟，我諗你預我要坐到八點啦。」

之後，她再發文分享在現場吃麵包「醫肚」的照片：「評審去食飯、我就食住包先。」不過她最終不用等到晚上8時，約在6時半，在TVB網上面試直播中見終於到郭德英上場。

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▲ TVB網上直播一眾《中年好聲音3》參加者面試過程。

中年好聲音3丨評判點評郭德英歌藝

郭德英一出場先向評判打招呼，然後自我介紹曾當空姐，現為旅行社負責人，而她選唱林憶蓮的《難忘你》。

演唱完畢後，獲評判之一獲海兒稱讚：「音色幾靚，感情都做得幾好；如果要講嘅話，我覺得你唞氣好影響你唱歌。」

可是另一評判韋綺珊卻指，郭德英選的背景音樂有melody guide：「你無得發揮自己，佢彈到去咩位你就要跟足晒佢。」而郭德英回應稱：「我知，我噚日都有聽直播，你就係講過呢個問題，但網上面無第二啲版本。」

至於評判之一張佳添表示：「林憶蓮唱嘅key一定係偏高，如果低返半度你會發揮得更好，前面來講你有少少『扯頸』，到後面你開始開返把聲，expression係唔錯，我聽到你有潛質。」

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中年好聲音3丨「空姐牛肉飯」認太緊張

事後郭德英再發文直言不滿意自己表現，指因為當時太緊張影響水準，稱：

其實坦白講你問我，我對今日嘅表現非常之唔滿意！

真係只有我平時嘅四、五成！

冇辦法個人唔緊張、但個喉嚨緊張😫

所以如果有幸入到100強的話真係要搵個老師惡補下，因為從來未學過唱歌嘅我靠"天份" 真係唔頂得幾耐😜

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中年好聲音3丨與吳大強老友

另外，翻看她的社交平台，她之前曾到老人院演唱歌，更曾在旅行社所辦活動內與吳大強合唱，即平時也有公開演唱經驗。

同時，郭德英與吳大強應甚老友，在其個人社交平台上，有不少二人合照，而且她亦常捧場睇吳大強表演。

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