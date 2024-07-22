Google服務｜Google宣布「1實用服務」終止 提醒用家呢日前要轉平台
撰文： 王明芳
發布時間： 59 分鐘前
【Google/短網址/Google服務/短連結/釣魚詐騙/短網址服務平台】Google最近終止多項服務，繼早前關閉「Google播客」（Google Podcast）後，日前又宣佈旗下的「Google URL Shortener」（goo.gl）短網址服務將於明年8月25日終止。
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Google在上周四（18日）宣佈，所有使用「Google URL Shortener」以「goo.gl」形式建立的連結，將於2025年8月25日起失效，届時點擊後會顯示「404錯誤頁面」，無法轉址至原先設定的網頁。
Google表示為了讓goo.gl使用者有足夠時間使用其他短網址服務平台連結原有網址，將會在下月23日起在使用goo.gl生成的短網址網頁加入「在不久的將來將不再有效」的警告提示，其後用家會被引導至設定的原網址。
Google的短網址服務曾經品牌行銷工作者受歡迎，以幫助品牌分析流量數據，以及吸引目標客群造訪網站，不過Google 在2018年停止建立新的短網址，原因是當時出現了大量URL縮短服務，近日更宣佈所有短網址將失效。
Google解釋，指由於人們使用網路搜尋內容的習慣改變，加上短網址容易被用作隱藏惡意連結，成為釣魚詐騙的工具，因此決定關閉服務。
不過用家無需太過擔心，其實除了「Google URL Shortener」外，還有很多短網址服務平台，使用goo.gl轉換成短網址的用家記得轉移到其他平台，避免短網址無法轉往至網頁。
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