Google服務｜Google宣布「1實用服務」終止　提醒用家呢日前要轉平台

▲ 近期騙徒常以釣魚訊息盜用個人資料，Google近日發公告宣怖，短網址容易成為釣魚詐騙的網址，因此旗下goo.gl短網址服務將於明年8月25日終止。（iStock 圖片）

【Google/短網址/Google服務/短連結/釣魚詐騙/短網址服務平台】Google最近終止多項服務，繼早前關閉「Google播客」（Google Podcast）後，日前又宣佈旗下的「Google URL Shortener」（goo.gl）短網址服務將於明年8月25日終止。

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Google在上周四（18日）宣佈，所有使用「Google URL Shortener」以「goo.gl」形式建立的連結，將於2025年8月25日起失效，届時點擊後會顯示「404錯誤頁面」，無法轉址至原先設定的網頁。

Google表示為了讓goo.gl使用者有足夠時間使用其他短網址服務平台連結原有網址，將會在下月23日起在使用goo.gl生成的短網址網頁加入「在不久的將來將不再有效」的警告提示，其後用家會被引導至設定的原網址。

▲ Google 在18日宣佈，所有使用goo.gl生成的短網址將於2025年8月25日起停用，届時點擊任何使用「Google URL Shortener」建立的連結都會顯示「404錯誤頁面」，無法轉址至原先設定的網頁。（圖片來源：Google 官方網站）

Google的短網址服務曾經品牌行銷工作者受歡迎，以幫助品牌分析流量數據，以及吸引目標客群造訪網站，不過Google 在2018年停止建立新的短網址，原因是當時出現了大量URL縮短服務，近日更宣佈所有短網址將失效。

Google解釋，指由於人們使用網路搜尋內容的習慣改變，加上短網址容易被用作隱藏惡意連結，成為釣魚詐騙的工具，因此決定關閉服務。

不過用家無需太過擔心，其實除了「Google URL Shortener」外，還有很多短網址服務平台，使用goo.gl轉換成短網址的用家記得轉移到其他平台，避免短網址無法轉往至網頁。

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