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聲夢小花｜鍾柔美坦言對DSE成績感失望　Yumi曾表明心儀城大港大商科【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）坦言對DSE成績感失望。

DSE在上星期三（7月17日）放榜，各考生已接獲自己的成績並為升學去向作決定，被稱為「校花級學霸」的鍾柔美（Yumi）日前在騷後受訪時，坦言對DSE成績感失望，一眾「米粉」似乎都會為偶像憂心！

DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分

鍾柔美對DSE成績感失望

Yumi在中五、中六時考獲全班第一名，外界自不然對其DSE成績有期望，Yumi更曾在TOPick專訪中直認自己要求高！在與Chantel、Windy完成兩場音樂會後，Yumi受訪時坦言對DSE成績感到不開心，近日在思考前路如何。

Yumi在放榜後受訪時表示心情也頓時放鬆了，她說：「呢幾日自己有少少壓力又好緊張，但係我都跟自己講，無論成績如何都要保持平常心啦，結果係可接受嘅。」

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Yumi心儀城大港大

Yumi早前在TOPick專訪中表示未有參加「校長推薦直接錄取計劃」的她，目標是入讀香港城市大學商科，而成績優異的話則會考慮香港科技大學或香港大學的商科。

可是，按現時照Yumi的說法，或者她的目標未可能成真？

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