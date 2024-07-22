親子遊機票｜香港國際機場再送免費機票　每人最多可換2套東京/大阪來回機票

▲ 香港國際機場再送免費機票，每人最多可換2套東京/大阪來回機票。（經濟日報資料圖片）

【免費機票/日本機票/東京/大阪/機票優惠/親子遊】又有免費日本機票！香港國際機場推出一連串優惠，由即日起至8月2日於機場商店或網店消費滿指定金額，即可獲贈東京或大阪來回機票，推廣期內更有贈送現金券等優惠，即睇詳情！

最新影片：

送東京/大阪來回機票

香港國際機場獎賞計劃「HKairport Rewards」的會員由即日起至8月2日，凡於機場任何店鋪、餐廳及HKairportShop.com機場網上商店累積消費滿港幣$10,000，即可獲贈一套東京或大阪來回機票，（可選擇由香港/東京/大阪出發）。每名會員可於推廣期內最多獲贈兩套來回機票。

點擊下圖即睇一系列獎賞：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

賺雙倍獎賞積分當現金用

在推廣期內消費可享雙倍獎賞積分，即港幣$1可獲取2獎賞積分，相當於高達8%的回贈。每累積50積分即可兌換$1的HKIA Dollar，於機場超過100家參與商戶及餐廳使用。

銀聯卡消費送現金券

使用銀聯卡單次消費滿港幣$5,000，即可獲贈$150機場電子現金券；消費滿港幣$20,000，更可獲贈高達$600機場電子現金券。

送$500現金券

上機前蒞臨Beauty&You和Duty Zero店內購物，單次消費滿港幣$2,500，即可獲贈$500商戶現金券。

機場網店限時優惠

機場網上商店由即日起至2024年8月31日推出夏日購物優惠活動，凡消費淨額滿港幣$1,500，即減港幣$100；港幣$2,500，即減港幣$250；每滿港幣$3,500，更可享港幣$500即減優惠。

更多優惠詳情，請瀏覽香港國際機場網站：【按此連結】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】