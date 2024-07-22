香港旅遊｜餐飲業倡谷「打包式旅遊」吸過夜客　酒店業促港府借助盛事增加國際曝光

▲ 香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉（曾耀輝攝）

內地客於本月起提升免稅額後，有零售業界稱尚且未感受明顯幫助，酒店及餐飲的受惠更間接，原因是要爭取過夜客仍然困難。餐飲業期望當局可聯同大灣區做「打包式旅遊」，即一程多站，借助灣區優勢，希望旅客來港1、2日，總會在港食飯消費。

來港一兩日 總會食飯消費

酒店業徐英偉則指，港府應借助盛事增加國際曝光，與零售界一齊催谷，而酒店業就提升服務，希望齊心吸引更多旅客訪港。

為吸引更多內地旅客來港消費，順勢帶旺本地食肆的生意，香港餐飲聯業協會會長黃家和建議本地旅遊業力谷「打包式旅遊」，多推包含本港在內的大灣區旅遊產品，鼓勵內地客在國內出遊之餘，撥出其中一至兩天訪港，「肯嚟點都會使啲錢吖。」

送優惠券 提升服務擴推廣

他期望政府向旅客送贈消費優惠券，吸引他們消費更多，「送100蚊佢哋隨時使1,000蚊，對業界點都有幫助」；同時可安排商務客訪港任搭所有交通工具，方便出行，建立好客形象及良好口碑。

如何促進內地旅客留港過夜，是疫後旅遊業復甦進程中的重大課題。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉指出，上述工作依賴港府、旅遊零售界出招，為旅客提供誘因，酒店作為整個旅遊業中的輔助角色，會繼續做好本份，為客人提供世界級水平的服務接待。

徐英偉建議港府官員可持續外訪，與不同國家及地區交流，做好宣傳工作；吸引更多國際著名的大型賽事落戶，同時邀請海外節目在本港取景，爭取香港在各國媒體上曝光的機會，增加知名度。

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