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何永賢︱親解名字中性化及短髮之謎 房屋局局長何永賢：我鍾意鬼馬的人

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發布時間： 1 小時前

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何永賢接受馬會《駿步人生》最新一期封面專訪。

馬會《駿步人生》最新一期封面專訪房屋局局長何永賢，何永賢在封面專訪中由她的名字、長短髮、金庸小說、黃蓉、多啦A夢、建築師歲月以至問責局長，一一都誠意分享，讓大家對這名主理棘手房屋政策官員的另一面，有進一步的認識。

何永賢以一頭短髮示人，名字也偏中性化。何永賢表示，哥哥用「永」字輩，那些年孕婦產前並不知悉胎兒性別，父親在她出生前改了一個較中性的名字「永賢」，而她出生後，父親為她取了與中文名諧音相近的英文名字Winnie。「永賢」是比較男性化的名字，她更透露中一班主任派試卷時，一度錯估她是個男生。不過她說：「其實我幾鍾意個『賢』字，它代表賢淑、賢德。」

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其實由大學至投身社會初期，何永賢都以長髮示人，最長及腰部位置。香港夏天炎熱，她習慣把長髮梳起紮髻，某一天有同事問她為何不索性剪短髮，她抱著儘管一試的心態，先剪至及肩的長度，到準備誕下首名孩子時，就斷然剪了短髮，未料，「一剪就愛上，長唔返啦。」

何永賢形容自己性格充滿好奇心、貪玩、鬼馬，「我鍾意鬼馬的人，開心嘛，鬼馬有一種靈活解決問題的個性。」 或許如此，身為「金庸迷」，她最喜歡的金庸小說角色是《射雕英雄傳》的黃蓉。

覺得她很聰明，很靈活應對問題，成功哄得洪七公及周伯通這兩個難攪的人； 還用很多聰明的方法哄他們傳授武功給郭靖。

除了金庸外，何永賢也喜歡卡通人物「叮噹」（現稱「多啦A夢」）。

喜歡叮噹的可愛及鬼馬，很喜歡他甚麼難題都可以解決的想法；其實人生行到很多位置，工作及生活都有難題，記著，想想『百寶袋』，總有方法可以解決。

建築師人生

談到家庭，何永賢兒時一家人住在爸爸打工的旭龢道大宅「員工宿舍」，它是一個位於車房後面的小房間，她在那裡渡過少女時代，一直住到入讀大學，她形容「家裡很簡單，父母給予自由，家庭很溫暖。」

在香港大學建築系畢業後，有機會加入當年星級女建築師歐中樑（Joanlin Au）的則樓，也有幸成為較早一批到內地觀摩的本港則師。「那是1988年，我住進上海的和平飯店（住兩晚），即今天內地電視劇《繁花》中，『寶總』經常出入的地方。那裡由建築到家具，當真是古式古香。」

1992年加入政府建築署，何永賢談及原因是政府的建築類型吸引了她。

加入政府有機會負責的建築，包括公園、博物館、醫院、特殊學校，以至社福機構及監獄。

首個在建築署負責的項目，是參與興建一間特殊學校，

完成工程交付學校的那刻，知道學校將被用以照顧一班有特殊需要的小孩時，心情很是開心，有貢獻社會的感覺。

加入問責班子忠於自己

何永賢2022年7月就任房屋局局長，她形容自己很快下好決定，「做此決定時好快，只是考慮想做或是不想做，有能力做或是無能力做的這些核心問題。」而她在加入問責班子前會見了特首李家超，對方跟她說了一句「be yourself」，這兩字給了她很大鼓勵，令她充滿信心，相信「可能我有些（才能）是社會需要的」，或者可以將個人能力貢獻社會。

香港地少人多，這屆政府的房屋政策就是要先「做大」供應量，包括提供足夠土地建屋；過渡期間，透過供應過渡性房屋單位，協助居住在環境惡劣的劏房戶，解決居住問題。 她認為過渡性房屋的構思不僅在於改善居住環境，解決「漏水、老鼠及火警威脅」等問題，同時也為有關家庭提供向上流、休養生息的機會，讓他們在以較便宜租金入住過渡性房屋期間，有機會學習現代生活技能，作   為未來的個人資產。

馬會今年4月宣佈，透過其慈善信託基金審批撥捐7.2億港元策動「賽馬會躍見新生活」計劃，目標是全方位協助居住在過渡性房屋的基層家庭改善生活，掌握未來社會發展的機遇。為期5年的「賽馬會躍見新生活」聯同18個合作夥伴，度身訂制針對城市貧窮挑戰的全新介入模式，為過渡性房屋家庭提供全面的支援，包括發掘和加強受助家庭的家庭能力及持續職涯發展，透過儲蓄計劃和改善就業前景等措施，強化其經濟能力，建立信心和尊嚴；擴大社交網絡，積極投入社區。其中「賽馬會躍見坊」（JC LIFT Hub）提供多元社區活動，擴闊社交圈子，加強家庭和社區連結，促進身心靈健康。

 何永賢感謝馬會推出「賽馬會躍見新生活」計劃，指留意到基層家庭可能在資訊等方面有所欠缺，馬會有關項目最難得的是，可訓練居民的生活技能。「感謝馬會為一些家庭用戶提供理財觀念的教育，以至教養子女、個人生活技能方面，提供軟件工程，這與我們提供的硬件，相輔相成，加起來就很強。」

過渡性房屋居民帶唔走，但他們日後到公屋或其他地方居住，技能可以跟隨他們一生，我覺得這方面的意義很大。

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何永賢 房屋局 多啦A夢 過渡性房屋 建築署 李家超

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